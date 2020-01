Szombathelyen nyert rangadót a Vadmacskák

A női amatőr NB I 11. fordulójában kilencedik sikerét aratta a Kanizsai Vadmacskák.

Szombathelyi ESE–Kanizsai Vadmacskák SE 72-86

(19-30, 17-13, 14-21, 22-22)

Szombathely, 100 néző. Jv.: Rokob, Tóth B.

Kanizsa: Fuisz 26, Kovács R. 4, Baa 11, Bánhegyi B. 8, Budai 29. Csere: Zsámár P. 4, Füredi 4, Csuha, Horváth L., Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

Rangadóra utaztak a vasi megyeszékhelyre a tabella harmadik helyén tanyázó kanizsai lányok, akik rendkívül koncentráltan és ponterősen kezdtek (5. p.: 13-2). A Budai Dorina és Fuisz Viktória ponterős játékára építő vendégek a negyed végéig tartották ezt a különbséget. A folytatásban egy darabig felváltva estek a kosarak, majd a SZESE (kihasználva a Vadkacskák hibáit) felzárkózott 5 pontra is.

Nagyszünet után Budai palánk alatti eredményes játékával már 16 ponttal is ellépett a Vadmacskák, és ezt az előnyt tartani is tudta a csapat az utolsó felvonásra. A záró etapban ismét Fuisz, valamint Budai kosaraival a vendégek tartották megszerzett előnyüket, mellyel nyerték is a találkozót. A Vadmacskák zsinórban ötödik sikerét könyvelhette el, és maradt a táblázat 3. helyén.

Jók: az egész kanizsai csapat.

Gábor Erzsébet: „A tabellán közvetlenül mögöttünk álló vasi csapat ellen végig vezetve, Fuisz és Budai ponterős játékával győztünk.”