Szombat este a Falco KC ellen kezdi a bajnokságot a ZTE KK

Beszámoltunk róla: csütörtökig úgy volt, hogy a zalaiak Jászberényben kezdik a szezont, de a koronavírus közbeszólt. A szurkolók azonban talán örülnek is a fejleménynek, hiszen így – ha korlátozott számban is, de – láthatják a kedvenceket a parketten.

A csapatot és a szurkolókat is megviselte az elmúlt egy hónap, hiszen a bajnoki rajt előtt derült ki, hogy a fél csapat elkapta a vírust, s így a bemutatkozásra sokat kellett várni.

– Az edzettségi állapotunkat az október eleji szezonkezdetre időzítettük, majd a játékosokat testileg és mentálisan is erősen visszavetette, hogy hosszú ideig nem tudtak a megszokott környezetben készülni – mondta Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője. – Reméljük, túl vagyunk a nehezén. Már mindenkinek nagyon hiányzik a meccsélmény.

A klub házigazdaként is új kihívásokkal szembesül a járványhelyzetben. Az új intézkedések értelmében a lelátón csak minden negyedik helyre ülhetnek nézők, ezeket jól láthatóan megjelölték. Bevezették az online jegyértékesítést, a pénztárak nem nyitnak ki a mai meccs előtt. A klub igyekszik betartani minden előírást, hogy ne kelljen zárt kapuk mögött játszani a mérkőzéseket.

A mai találkozóra 18.45-től negyed órán át a bérletesek léphetnek be, majd 19 órától a többi néző következik.

– Mindenkinek nehéz ez az időszak, hiszen a mérkőzésekből táplálkozunk, azok alapján fejlődünk – mondta Ante Nazor, a ZTE KK vezetőedzője. – A szükségből megpróbáltunk erényt kovácsolni: hibákat javítottunk és a játékosok közti különbségeket igyekeztünk csökkenteni a tréningeken. Úgy érzem, csapatként jobban összeálltunk. Keményen dolgoztak a srácok, és már nagyon éhesek a játékra.

– A Jászberény helyett a Falco KC lesz az első ellenfél, ez sem kis váltás két nappal a mérkőzés előtt…

– Meglehetősen érdekes szituáció, de kénytelenek vagyunk gyorsan alkalmazkodni a megváltozott helyzethez – folytatta a horvát szakember. – Az a legfontosabb, hogy végre tudunk játszani, szinte mindegy, hogy ki ellen. A Falco erős csapat, ismerjük őket, kétszer is játszottunk ellenük felkészülési mérkőzésen. Motiváltnak kell lennünk, harcosan kell játszanunk, és az esélyeinket ki kell használnunk. Oda kell figyelnünk a védekezésünkre, mert a szombathelyiek megbüntetik a hibákat.

RANGADÓ A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN

Az előírások szerint az orrot és szájat elfedő maszk viselése a csarnok egész területén kötelező lesz a ma esti mérkőzés alatt, kizárólag a büfében, étkezéskor, vagy iváskor szabad azt levenni. A rendezők mindenkit kérnek a szabályok maximális betartására, a rendőrség ellenőrizni fog a helyszínen. A renitens viselkedés pénzbüntetést vonhat maga után, szélsőséges esetben akár a csarnokot is bezárhatják. A beléptetéskor mindenkinél testhőmérsékletet mérnek, és 37,5 fok felett nem engedik be a szurkolókat a csarnokba. Az épületben kézfertőtlenítő automatákat is kihelyeznek, és kérik a szurkolókat, hogy ezeket használják.