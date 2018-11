Szollár találata egy pontot ért a Ziccernek

A Ziccer NLSE NB II-es női labdarúgó­csapata egygólos félidei vezetése után egy ponttal tért haza a pápai Perutz-stadionból.

PELC-Nyárád – Ziccer NLSE 1-1 (0-1)

Pápa, 50 néző. Jv.: Bognár R.

Ziccer: Balassa Sz. – Gelencsér, Boros, Farkas Cs., Molnár L., Szollár, Szabó Zs. Molnár R., Latin, Bécsi, Kozma. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Szalay, illetve Szollár.

Kiállítva: Beimli (41.; Pápa-Nyárád)

Újonc csapatról lévén szó egy kicsit talán az ismeretlenbe kelt útra a kanizsai női focicsapat, bár a hazaiak eredményei miatt az óvatosság nem volt alaptalan. A vendégek igyekeztek célfutballt alkalmazni és meg is lett azt eredménye, hiszen Szollár Bernadett egy nagy szabadrúgásgólt ragasztott a hálóba. A pápaiak a kanizsai találatot követően igyekeztek még inkább fokozni a tempót, egyben idegességük végett egyik játékosukat szövegért ki is állították. Szünet után a hazaiak tíz emberrel is fokozták a nyomást és a fél­idő derekán 11-esből egyenlítettek is. Onnantól a vendégek azért vigyáztak a döntetlenre, és egy pontot el is hoztak a Perutz-stadionból.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jók: Balassa Sz., Szollár, Szabó Zs., Kozma.

Benedek József: „Nagyon jól és motiváltan is játszott csapatom, kis szerencsével talán a három pontot is elhozhattuk volna.”

A női labdarúgó NB II. nyugati csoportjának másik zalai résztvevője, a ZTE FC együttese már befejezte az őszt. A Ziccer NLSE együttesére viszont még vár egy elmaradt találkozó: szombaton 13 órától Nagykanizsán fogadják a PMFC csapatát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS