Szollár is betalált, hét gólt lőtt az MLE

A női NB II-es labdarúgó-bajnokságban élcsapatot látott vendégül a ZTE FC. A kozármislenyiek magabiztosan hozták a papírformát, fölényes győzelmet arattak a zalaiak ellen.

ZTE FC–Magyar Labdarúgó Egylet 0-7 (0-2)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Szabó I. Z.

ZTE FC: Kozma – Nagy B., Szegedi, Kerkai (Tóth), Hetyei (Simon), Bicsák, Török (Bánfi), Nyári (Szakály), Varró, Major, Horváth V.

Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Csorbai (3), Bojcic, Joscak Szollár, Andrlic.

A Puskás Akadémia után a ZTE FC ezúttal is egy élcsapat ellen lépett pályára. A zalaiak húsz percig jól tartották magukat, igaz, ekkor is már a vendégek birtokolták többet a labdát. Az MLE vezető gólja után nem roppant össze a csapat, hosszú ideig még jól védekezett a ZTE, de a játékrész hajrájában ismét gólt kapott. A második félidő elején újból betaláltak a vendégek, ezzel el is dőlt a találkozó. A találatot az a Szollár Bernadett szerezte, aki zalai nevelés, hiszen az NTE 1866 és a kanizsai Ziccer együttesében kezdte. A folytatásban Csorbai Nikolett percei következtek: az MLE játékosa egymás után háromszor is betalált, ezzel fölényesé vált a vendégcsapat sikere.

A ZTE-nél jobb körülmények között dolgozó, légiósokkal rendelkező MLE fölényes győzelme megérdemeltnek mondható.

Pergel Andrea: „Jó csapat a Kozármisleny, amely erre az idényre nevet váltott, és horvát válogatottak is vannak a soraiban. A mostani találkozón nálunk kényszerűségből egy mezőnyjátékos állt a kapuban, aki nem is védett rosszul, de a mérkőzést megérdemelten nyerték a vendégek.