Szőke duplázott a Koprivnica ellen, újabb változások az Andráshidánál

Az NB III-as rajtra készülő FC Nagykanizsa és Tarr Andráshida csapatai újabb felkészülési mérkőzésen jutottak túl. A kanizsaiak Horvátországba látogattak, az ottani harmadik vonal Keleti csoportjában legutóbb 5. helyen végzett NK Koprivnica otthonába, az Andráshida pedig idehaza fogadta a szintén NB III-as Sárvárt.

NK Koprivnica (horvát)–

FC Nagykanizsa 1–3 (0–0)

Cvetkovec, 50 néző.

Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D., Szabó B., Major, Horváth B. – Csáki – Horváth D., Vittman, Kovács Gy., Kondor – Péntek. Csereként pályára léptek még: Szabó Á., Hetesi, Béli M., Szőke D., Lőrincz, Kretz. Vezetőedző: Barna László.

A kanizsai gólszerzők: Szőke D. (2), Vittman.

A mérkőzést nem a kaproncai stadionban rendezték meg, hanem 2 kilométerre fekvő Cvetkovec településen, a helyi NK Tehnicar hangulatos pályáján. A kanizsaiak kissé talán tompábbak voltak a meccs elején, ugyanakkor ahogy múlt szombaton a szlovéniai Palinán, úgy ezúttal sem lehetett panasz a hozzáállásukra. A második játékrészben még többször került helyzetbe a zalai alakulat, a hazaiak fáradni látszottak, a vendégek pedig Szőke Dániel duplázásával és Vittman Ádám egy góljával már 3–0-ra is elhúztak, és gyakorlatilag meg is nyerték a találkozót. Barna László tanítványaira szombaton ismét egy kaproncai legénység elleni találkozó vár, hiszen 10 órától az Olajbányász-stadionban a horvátországi Slaven Belupo utánpótlását fogadják.

Tarr Andráshida–

Sárvár 0–2 (0–1)

Andráshida, 50 néző.

Andráshida. I. félidő: Czirjék – Jóna B., Szi péter J., Kalamár, Nagy Z. – Marsai, Ferencz Z., Szegleti – Horváth T., Bíró A., Horváth D. II. félidő: Jahic – Latyák, Horváth M., Kalamár, Nagy Z. – Fülöp, Szegleti – Szabó M., Bailo, Kónya Sz. – Bontó. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Az eredmény tekintetében nem erre számítottak a hidaiak, de Dobos Sándor vezetőedző szerint az összjátékuk megfelelő volt, kivéve, hogy a kapuk előtt jóval határozottabbnak kellene lenniük. Ez a mérkőzés is megmutatta azt, amin javítani kell. Az Andráshida keretében változások történtek. Az egerszegiek saját nevelésű játékosa, Horváth Marcell, aki eddig a ZTE FC-vel készült, az Andráshidánál folytatja továbbra is, illetve Hidán edz Bailo Dávid. Három játékos viszont távozik: Varga Márk, Pajor Imre és Baráth Martin is másutt folytatja.

Az Andráshida szombaton 10 órától a Hévíz csapatát fogadja újabb felkészülési mérkőzésen.