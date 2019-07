Szlovéniában edzőtáborozik a ZTE FC

Hétfőn délelőtt még hazai környezetben edzett a ZTE FC NB I-re készülő labdarúgócsapata, kora délután pedig buszra szállt a társaság, és elindult Szlovéniába. Dr. Dobos Barna együttese 10 napot tölt Zrecében, ahol három edzőmeccs vár rá.

Vidám hangulatban készülődött a társaság az útra, legalábbis ez volt leszűrhető a játékosok gesztusaiból. Persze nem osztálykirándulásra készültek a fiúk, hanem munkáról lesz szó, amit a szakvezető Dobos Barna is elmondott az indulás előtt.

– Minden felkészülésnek megvannak a periódusai és a folytonossága is, a mi esetünkben most jött el az ideje a tervezett edzőtábornak – hallottuk dr. Dobos Barnától. – Két edzőmérkőzés már van a hátunk mögött, a kinti napok pedig a csapatjáték és a csapatrészek összehangolására szolgálnak majd az egyéni feladatokkal. Sok edzés lesz, ugyanis a játékunk felépítése, annak a ritmusának a megtalálása lesz a legfontosabb cél.

A csapattal tartott az edzőtáborba a nigériai Izuchukwu Ubochioma Meshack (Me­shack) és az amerikai–nigériai Eduvie Ikoba, akik az eddigi két edzőmérkőzésen is szerepeltek már. Természetesen róluk is kérdeztük a szakvezetőt.

– Meshack játéka mindkét alkalommal meggyőző volt, egy nagyon tehetséges tizenhét éves fiúról van szó, mindenképpen indokolt, hogy velünk tartson – mondta a vezetőedző. – Ikobát tovább nézzük, hiszen ő is mutatott jó dolgokat, odakint lesz három meccs, amin lesz erre alkalom. Terveink továbbra sem változtak, fontos, hogy a csapatot meg tudjuk erősíteni. Többször mondtam már, hogy csak olyan játékosokat akarunk hozni, akik valós erősítést jelenthetnek. Az együtteshez nemrég érkezett Nikola Mitrovic és Radó András Siófokon jó teljesítményt nyújtott, az ő csapatba építésük folyamatos lesz, és az is látszott, hogy erősítést fognak jelenteni nekünk, mint ahogy azt gondoltuk is.

Aljosa Vojnovic a Kaposvár játékosaként tér majd vissza Egerszegre

Dr. Dobos Barna vezetőedző azt még elmondta, abban bízik, hogy ezen a héten már újabb igazolást, igazolásokat jelenthetnek be, hogy az edzőtáborban ők is bekapcsolódjanak a munkába.

S ha már igazolásokról esett szó, kedden az egerszegiek mellett az NB I másik újonca, a Kaposvári Rákóczi bejelentette, hogy megállapodott Aljosa Vojnoviccsal. A ZTE FC-nél egy szezont eltöltött középpályás így ellenfélként találkozik majd augusztusban volt társaival, amikor a két újonc összecsap.