Szinte csak ifjúsági korú játékosokkal készül a Hévíz SK

Ifjúsági korú játékosokkal vág neki az augusztus közepén rajtoltó megyei I. osztályú bajnokságnak a fürdőváros labdarúgócsapata, amelyben egyetlen 19 éves futballista maradt az NB III-as gárda hírmondójaként. A hosszabb távú cél, hogy két-három év alatt ütőképes együttes alakuljon ki a zöld-fehéreknél.

Miután a Covid–19 miatt felfüggesztett NB III-as bajnokságból – fehér asztalnál született döntés alapján – kiesett a Hévíz, majd az új szezon harmadosztályú mezőnyét két megyei bajnoki második helyezettel, és két másik, szintén kiesett NB III-as csapattal töltötte fel az MLSZ, a fürdővárosiak a megyei I. osztályú bajnokságba nevezhettek, teljesen kicserélődött, átalakult kerettel.

– Egy kivétellel mindenki eligazolt a nyáron – mondta Damina László szakosztályvezető-vezetőedző. – Hárman az első, hárman a második, s hárman a harmadosztályban folytatják, egy játékosunk az osztrák negyedik ligában, nyolcan pedig a megyei I. osztály együtteseinél játszanak tovább. Azoknak, akik feljebb léptek, tökéletesen értem a szakmai motivációját, de elfogadom azok döntését is, akik vérmesebb célokért harcba szálló zalai csapathoz mentek.

A hévízi együttesben a 19 éves Kopasz Bódi Tibor maradt, a többiek egy kivétellel saját nevelésű, ifjúsági korú, 16–19 év közötti játékosok. Ők az U17-es és az U19-es bajnokságban is pályára léphetnek.

– Koncepcionális döntésről van szó, amit a vírusjárvány okozta helyzetben meghoztunk – folytatta Damina László. – El kell fogadni, hogy minden klubnak megvan a helye, szerepe a magyar labdarúgásban, ami a mostani egészségügyi válság során vált igazán hangsúlyossá. A miénk az lehet – és ezt majd az idő eldönti –, hogy magas színvonalú utánpótlásmunkával jó játékosokat neveljünk, akik a különböző osztályokban megállják a helyüket, az NB I-től a megyei küzdelmekig.

Ebben a folyamatban a hévízi felnőttgárdának is fontos szerepe van, tette hozzá a szakember, éppen ezért a hosszú távú koncepció az, hogy a fiatalokból 2-3 év alatt akár az NB III-as feljutásra is esélyes gárda formálódjon. A kezdeti kisebb kudarcok benne vannak ebben az útban, de ezek a fiatalok a kortársaikhoz képest hatalmas előnyhöz jutnak középtávon azzal, hogy már most a felnőttmezőnyben, rutinos játékosokkal szemben kell felvenniük a versenyt, hangsúlyozta a szakosztályvezető.

Damina László leszögezte, a zöld-fehéreknek régen voltak olyan ifjúsági együttesei, amelyekben ilyen sok a tehetséges játékos, mint most. Szerinte a siker titka az, hogy évek óta azonos elvek, közös stílus és szakmai filozófia mentén dolgozik az első csapat, illetve az U19-es és az U17-es gárda.

– A fiatalabb korosztályoknál nincs változás – folytatta a szakember. – Jelenlegi helyzetünkben az egyik legnagyobb értékünk a színvonalas utánpótlásképzés, ami a továbblépés lehetősége is egyben, hiszen most is innen tudtuk feltölteni felnőtt-

együttesünk keretét. A fiatalok továbbra is az országos serdülő- és ifjúsági, illetve a kiemelt serdülőbajnokságban, valamint a Bozsik-programban fejlődhetnek, s megmaradnak a magas szintű egyéni képzések is.