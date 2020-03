Szervezetten védekezve játszott döntetlent a Hévíz SK

A labdarúgó NB III. Nyugati csoport 18. fordulójában, az első tavaszi játéknapon idegenben szerepeltek a zalai csapatok, melyek közül csak a Hévíz tudott pontot szerezni.

Puskás Akadémia FC II.– FC Nagykanizsa 4-0 (1-0)

Felcsút, 50 néző. Jv.: Maml.

Nagykanizsa: Borsi – Bagó B., Simonfalvi, Major, Horváth B. – Béli M., Kovács Gy. (Hampuk), Kretz, – Szegleti, Vittman (Herzsenyák), Ekker (Vlasics). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Corbu (11.), Papp L. (47.), Ganbayar (63.), Magasföldi (77.).

A Kanizsa nem kezdett rosszul, a vezetést azonban a hazaiak szerezték meg viszonylag gyorsan. A feleknek nem csupán egymással, de időnként az igen élénk széllel is meg kellett küzdeniük az összecsapáson. A második félidő a lehető legrosszabbul, kapott góllal indult a dél-zalaiak számára, a bő negyedórával később esett harmadik felcsúti találat pedig el is döntötte ezt a találkozót.

Koller Zoltán: „Az eredmény nem tükrözi hűen a játék képét, mivel nekünk is voltak lehetőségeink, volt két kapufánk, és egy büntetőt is megkaphattunk volna szerintem. Nem marasztalhatom el a srácokat, hiszen mentek becsülettel.”

Sárvár FC–Hévíz SK 0-0

Sárvár, 150 néző. Jv.: Gáspár.

Hévíz: Czirjék – Pődör, Tratnyek, Sebestyén, Nedelkó, Csibra – Németh E.(Németh Á.), Horváth M., Tóth G.(Pajor), Szökrönyös(Farkas D.) – Bontó. Vezetőedző: Damina László.

A téli szünetben jelentősen átalakult mindkét csapat, a szintén a bennmaradásért küzdő hazaiak az első és a másod­osztályból is igazoltak, a Hévíznek tehát óvatosnak kellett lennie a mérkőzésen. Ennek megfelelő harcmodorral állt fel a zalai gárda: átadták a labdabirtoklást és a kezdeményezés lehetőségét a Sárvárnak, és szervezett védekezésből vezetett kontrákkal próbáltak eredményesek lenni. Hátul jól is zárt a Hévíz, a vasiak az egész meccsen csak egy nagy helyzetet, valamint még egy kecsegtető lehetőséget tudtak kialakítani, ezek azonban kimaradtak. A vendégeknek is voltak lehetőségeik, a gól nélküli döntetlen pedig igazságosnak mondható.

Damina László: „Ebben a meccsben érzésem szerint nem volt több. Végig szervezett és fegyelmezett volt a csapatom, nagyon is biztató a jövőre nézve, hogy a védekezésünk mennyit fejlődött az őszhöz képest. A támadásokon még van mit dolgozni, de ettől függetlenül az egy ponttal elégedettek lehetünk.”