Szerényebb létszámmal, de továbbra is izgalmas partik

Mint már megírtuk, Aczél Gergely, a nagykanizsai Aqua­profit-NTSK játékosa nyerte a 39. zalakarosi sakkfesztivált.

A nagy hagyományokkal bíró, svájci rendszerben zajló, 7 fordulós, ebből fakadóan 7 napon át tartó viadalon 44 versenyző vett részt.

– Az idei sakkfesztivál kicsit szerényebbre sikeredett az eddigieknél, az ok nyilván tudott, a koronavírus-járvány miatt sok, eleddig külföldről érkező játékos most nem kockáztatott, inkább nem jött el – hallottuk Horváth Tamás fő szervezőtől. – A sakkfesztivál történetében emlékezhetünk olyan versenyre is, amikor közel 300-an ültek le az asztalokhoz. Ez most sajnos így sikerült, tudtuk is, hogy ez lesz, de az az igazság, hogy mi már előretekintünk, jövőre ugyanis kerek évfordulót ünneplünk. És hogy ezt megtehessük, idén muszáj volt megrendeznünk a 39. zalakarosi sakkfesztivált. Azt gondolom, joggal vallhatjuk, hogy a fesztivál ott van Magyarország legnívósabb sakkversenyei között, hiszen így is nagyon izgalmas partik zajlottak, és a mezőnyben több nemzetközi mester is helyet foglalt. S nem utolsósorban: hála istennek a játékos-utánpótlással nincs gondunk, számos fiatal végzett az élmezőnyben. Reméljük, jövőre szerencsésebb körülmények között, újra a régi nagy létszámmal rendezhetjük meg a „születésnapi” megmérettetést.

A verseny díjait a házigazda Zalakaros város önkormányzata ajánlotta fel. Novák Ferenc polgármester – utalva a jövő évi kerek évfordulóra – azt mondta: önmagán túlmutató, ezért fontos eseményen van túl a fürdőváros; s habár nem volt könnyű összehangolni az anyagi lehetőségeket és a járványvédelmi intézkedéseket, érdemes volt megküzdeni a nehézségekkel.

A 39. zalakarosi sakkfesztivált a nagykanizsai Aqua­profit-NTSK játékosa, Aczél Gergely nyerte meg 6 ponttal. Második helyezett lett a paksi Kaczur Flórián, a képzeletbeli dobogó 3. fokára pedig a zalaegerszegi Horváth Ádám, a Z. Csuti-Hydrocomp SK sakkozója állhatott fel. A 60 év feletti szeniorok kategóriájában Boronyák Árpád lett az első, Stronk Klaus a 2. és a szintén „csutis” Deák László a 3. A 18. év alattiak versenyét ifjabb Farkas Ottó nyerte meg, második lett Apró Barnabás, 3. Pete Zétény Dominik. A hölgy játékosok körében Alexandrova Angelina bizonyult a legjobbnak, mögötte Király Lilla Virág, illetve Farkas Virág végzett. A legjobb zalakarosi játékos Csiszár Albert lett.

– A negyedik-ötödik alkalom a mostani, hogy részt veszek a zalakarosi sakkfesztiválon, és ez az első, hogy sikerült jó helyezést elérnem – fogalmazott Aczél Gergely. – Nem volt könnyű, mert túlzás nélkül állíthatom, hogy mi, a verseny első három helyezettje messze a többiek előtt jártunk, és ahogy mondani szokták, fej fej mellett haladtunk. Kaczur Flórián nagyon jól játszott, jó stratégiákat épített fel, akár győzhetett volna ő is – ez most így alakult…