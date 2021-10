Szerdán Oroszlányban játszik a ZTE KK

Két hete kezdődött, de már a negyedik forduló következik szerdán a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában, melyben a Zalakerámia-ZTE KK 18 órától az MVM-OSE Lions, azaz az Oroszlány vendége lesz.

Az eddig lejátszott három forduló után azonos mérleggel áll a Zalakerámia-ZTE KK és az Oroszlány, hiszen mindkét csapatnak egy győzelme és két veresége van eddig. A ZTE KK itthon kikapott a Körmendtől (84-80), majd győzött a Kaposvár ellen (80-77), a hét végén pedig, bár szoros meccset vívott Kecskeméten, de három ponttal alulmaradt (68-65). A szerdai házigazda, az OSE kezdésként Sopronban kapott ki (86-80), majd otthon a Körmendtől (78-72), szombaton viszont Kaposváron nyert öt ponttal (68-63).

Nem véletlenül soroltuk fel az eddigi eredményeket. Jól látszik, hogy a hat találkozón a legnagyobb különbség mindössze 6 pont volt, éppen ezért a szerdai mérkőzés eredménye szinte megjósolhatatlan. Az OSE, visszakerülése után az élvonalban szisztematikusan épül, és egyértelmű, hogy gyökeret akar verni a legjobbak között. Ennek megfele­lően erősítik meg együttesüket az oroszlányiak, és a ZTE KK is szeretne múltjának megfelelő eredményeket elérni.

Szerdán pedig az vár a két csapatra, hogy eldöntse: ezen a napon melyikük a jobb, s nyilvánvaló, hogy szoros csatára van kilátás.

– Most is egy nagyon nehéz mérkőzést várok, de ebben a bajnokságban egyszer sem számíthatunk könnyű mérkőzésre, hiszen mindegyik csapatban sok külföldi játékos szerepel, így nem lesz egyszerű megszerezni a győzelmet, főleg egy idegenbeli mérkőzésen. Ez egy nagy kihívás, de minden mérkőzésen úgy kell pályára lépnünk, hogy meg akarjuk nyerni a mérkőzést, nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is. Ha nem is megy egyik pillanatról a másikra, de biztos vagyok benne, hogy fejlődni fog a csapat játéka, főleg támadásban, mert ez még kevésbé működik jól. Ha ebben sikerül előrelépnünk, akkor a dobásunk is jobb százalékkal fog működni, és a labdavesztéseinkre is figyelni kell. Még egyszer mondom, az nem máról holnapra fog megtörténni, hogy minden jól működjön, de biztos vagyok benne, hogy előbbre fogunk lépni – nyilatkozta a találkozó előtt Teo Cizmic a csapat honlapján az újabb fellépés előtt. – Jelenleg mindenki dolgozik az edzéseken, kisebb sérülések vannak, de várhatóan mindenkire számíthatok az OSE elleni mérkőzésen, remélem, ez így is marad a mérkőzés kezdetéig is.

A másik oldalon Sebastjan Krasovec, az OSE Lions vezetőedzője szintén nehéz meccset jósol.

– A ZTE nagyon jó csapatot állított össze, nagyon jó edzővel. Nagy ambícióik vannak a szezonra. A mérkőzés mindkét csapat számára nagyon fontos, ezért egy újabb kemény összecsapásra számítok. Hazai pályán játszunk, és 6. „játékosunk” segítségével szeretnénk megszerezni a szezon első hazai győzelmét – nyilatkozta.