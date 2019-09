Szerdán a Magyar Kupában: Kiskunfélegyházán az egerszegiek

A hátunk mögött hagyott kupahétvégét a ZTE FC szintén játékkal töltötte, ám bajnoki találkozót játszott az FTC ellen. Az egerszegiek szerdán 15 órától idegenben pótolják a labdarúgó Magyar Kupa 128-as tábláján a HTK elleni találkozót. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A ZTE FC a hét végén pótolta az FTC elleni, az NB I 2. fordulójából elhalasztott mérkőzését, emiatt a hét végére kisorsolt kupatalálkozóját szerdán pótolja be. Ellenfele 15 órától a Bács-Kiskun megyei I. osztályban szereplő Kiskunfélegyházi HTK lesz, amely jelenleg bajnoksága harmadik helyén áll, ám a legutóbbi szezonban aranyérmesként végzett.

Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a Kiskunfélegyháza legismertebb játékosa Tököli Attila. A nevet olvasva túl sok magyarázat aligha kell, hogy kiről van szó. A korábbi ferencvárosi, majd paksi, és kecskeméti kedvenc a 2011-2012-es bajnokságban egy fél szezont a ZTE FC színeiben is eltöltött. A magyar gólkirály és 25-szörös válogatott támadó játékos-pályafutása után a Paks csapatának volt másodedzője, és az NB III-as együttes szakvezetője, de a nyáron lejárt a szerződése. Jó barátja, és a Kiskunfélegyháza szakvezetője, Koncz György hívására aktivizálta magát újra, és az, hogy már hét gólnál tart a bajnokságban, bizonyítja: a 43 éves támadó ma is ért a góllövéshez.

Összességében viszont a ZTE FC-nek ezen a találkozón túl kell jutnia, ez nem lehet vitás. A vasárnapi, FTC-től elszenvedett 2-1-es vereség ma már a múlt, szombaton pedig következik az újabb hazai fellépés az NB I-ben, a Paks ellen. Ami az egerszegieket illeti, a csapatba minden bizonnyal visszatér a hét végén még eltiltott Devecseri Szilárd és Kocsis Gergő, s ha nem is játsszák végig a mérkőzést, de szinte biztos, hogy szerephez jutnak.

Ami biztos, hogy újra ott lesz a kispadon Babati Benjamin. A ZTE FC csapatkapitánya makacs combsérülése után próbálkozhat meg ismét a játékkal, feltéve, ha Dobos Barna vezetőedző is úgy gondolja.

– Nem akartam elsietni a visszatérést, de most már jó lenne játszani – árulta el Babati Benjamin érdeklődésünkre. Mint ismert, a kiváló támadó még tavasszal szenvedett comb­izomszakadást, hosszú ideig lábadozott, majd visszatért, de rásérült a korábbira. A nyári felkészülés során sem tudott még teljes értékű munkát végezni, aztán a DVSC elleni meccsen újra megsérült.

– Szerdán kispados leszek, azt gondolom, hogy valamennyit játszok, de ezt majd a szakvezetés dönti el – mondta Babati Benjamin. – Őszinte leszek: már hiányzik a játék… Vasárnap is ugyanaz volt az érzésem, mint a legutóbbi bajnokság végén, amikor nem tudtam ott lenni a pályán és segíteni. A lábam szerintem már teljesen rendben van, most inkább fejben kell rákészülnöm a visszatérésre. El kell felejtenem, hogy valami van, valami sérülés nyoma maradt ott a lábamban, most ez a legfontosabb. Szombaton, a Paks elleni meccsen is szeretnék a keretben lenni, ám előtte szerdán magabiztosan nyerni kell.