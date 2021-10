Szép zalai grappling siker született Budapesten

Budapesten a Magyar Grappling Szövetség rendezte meg a magyar bajnokság döntőjét, amelyen szép zalai siker született.

A küzdősportok sorába tartozó grappling – vagy más néven földharc, amely nem alkalmaz ütéseket – is egyre népszerűbbé válik hazánkban. Természetesen a zalai megyeszékhelyen is vannak képviselői, Sós György edző pedig már régóta tagja ennek a közösségnek, aki maga is versenyzett, ám most a tudását adja át másoknak. Ennek is köszönhetően Zalaegerszeget a plusz 100 kg-os súlycsoportban Hoták Péter képviselte.

A NoGi kategó­riában (testhez simuló ruházat) második helyezést ért el, míg a Gi kategóriában (itt a versenyzők edzőruhát – kabát, öv, nadrág – viselnek) a harmadik helyet szerezte meg.

Sós György edző elmondta, Hoták Péter ezzel a két szép eredménnyel jogot szerzett arra is, hogy a 2022-ben Budapesten rendezendő grappling Európa-bajnokságon is részt vegyen.