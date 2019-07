Szenior atléták versengtek a Városi Sportcentrumban

Cseh, horvát, osztrák, svájci és szlovén szenior atlétákat láttak vendégül magyar pályatársaik szombaton a Városi Sportcentrumban. A hat nemzet sportolói­nak vetélkedése sok­éves hagyomány, a zalai megyeszékhelyen viszont most járt először a mezőny.

A megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő azzal köszöntötte a résztvevőket: versengésük bizonyítja: a sportnak sem az országhatár, sem pedig az életkor nem vethet gátat.

A program (benne kalapács- és diszkoszvetés, súlylökés gerelyhajítás, többféle síkfutó szám, valamint távol-, hármas- és magasugrás) hét órán át tartott. És számos érdekességgel szolgált, melyek közül élre kívánkozik Góczánné Tóth Zsuzsanna szereplése. A mezőny egyetlen zalai tagja a 100 méteres síkfutásban indult, és 15,86 másodperccel korosztályában (60 évesek) 2., a teljes mezőnyben pedig 7. lett.

– Nagyon különleges volt számomra ez a verseny – fogalmazott a viadal másnapján. – Többek közt, mert szeniorként eddig egyetlenegyszer, 15 éve versenyeztem hazai környezetben. Csak megemlítem: örülök neki, hogy az akkor futott 15,3-hoz képest alig romlott az eredményem azóta. Most nagyon szerettem volna bizonyítani, talán ez is okozta, hogy elmaradtam némileg a valós tudásomtól. Az a helyzet, hogy még mindig sportként tekintek az atlétikára, talán ha ezt el tudnám engedni és lazább lennék, mint sokan a mezőnyben, többre lennék képes. Az életem során hozzászoktam, hogy az atlétika nincs a figyelem középpontjában, ezért az is szokatlan volt, milyen sokan szurkoltak nekem, még az utcából is jöttek többen. Furcsa érzés volt, talán kicsi pluszterhet is rakott rám, de ezzel együtt nagyon hálás vagyok mindenkinek a buzdításért. Az eredményem miatt – bár szembeszélben futottunk – elsőre kicsit elszontyolodtam, de így pár óra után már biztos vagyok a folytatásban. Még az idén lesz Európa-bajnokság, ott szeretnék lenni én is.

A közönség egészen elképesztő teljesítményeknek is szemtanúja lehetett a szombat délutáni rekkenő hőségben. A 100 m-es síkfutásban állt rajthoz például a magyar csapat legidősebb tagja, a 83 éves Lóki Tamásné, aki 22,37 mp alatt ért célba. És nála még volt idősebb induló: a svájci Ruth Helfenstein 400 m-t futott – 87 esztendősen.

Kámán Ferenc versenyigazgató elmondta: a 300 résztvevő viadalán 60 versenybíró dolgozott, akik jelesre vizsgáztak.

A nemzetek vetélkedésén egyébként a nőknél (Zalaszám Kupa) a csehek, a férfiknál pedig az osztrákok bizonyultak a legjobbnak. Az összetett dobogón (a Baki Agrocentrum Kupáért): 1. Ausztria 389 pont, 2. Csehország 372, 3. Magyarország 351.

A viadal végén minden nemzetből díjazták a legjobb teljesítményt nyújtó női, illetve férfi atlétát – a magyar csapatból a súlylökő-diszkoszvető Gosztolai Máriát, valamint a távol- és hármasugró Ignáth Antalt érte a tisztesség.