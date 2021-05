Szekeres Pál: Az egerszegi vívás lehetőségei is kinyíltak

A közelmúltban Szekeres Pál paralimpiai bajnok vívónk járt a vadonatúj zalaegerszegi vívócsarnokban, a mostani hét végén pedig a Zalaegerszegi Vívó Egylet az első országos bajnokságot rendezik meg itt, ahol az újonc korosztályú tőrözők érmei találnak gazdára.

A ZVE IvánDentál Vívóteremben nemrég nagy volt a készülődés, hiszen Szekeres Pált várták a ZVE vezetői és kerekesszékes vívói, aki az edzőknek tartott továbbképzést, majd a gyakorlatban, a klub sportolóinak közreműködésével mindezt be is mutatta. A kiváló sportemberrel, többszörös paralimpiai bajnokunkkal és sportvezetőnkkel ebből az apropóból többek között a zalai vívás lehetőségeiről és a kerekesszékes vívásról is szót váltottunk. Szekeres Pál rögtön az elején leszögezte, mindig örömmel jön Zalaegerszegre, most pedig, hogy az új, modern vívócsarnok is elkészült, még nagyobb lehetőségek nyílhatnak meg. Nemcsak a megyeszékhelyen, de a térségben is, hiszen minden feltétel adottá vált a minőségi munkára.

– Az egerszegi a magyar vívás egyik tradicionális műhelye – szögezte le Szekeres Pál, aki egyben a nemzetközi kerekesszékes vívó sport első embere. – Noha a ZVE címerében az 1991-es évszámot találjuk, ennél sokkal régebbi múltra tekint vissza a sportág itteni története. Azzal, hogy megépült ez a vívóterem, az egyik legkorszerűbb létesítmény most az országban. Nagy öröm, hogy azok a kerekesszékes vívók, akik itt készülnek, akadálymentes környezetben edzenek és rendelkezésükre állnak terápiás eszközök is. Most az edzőkollégáknak tartottam oktatást. Nagy öröm, hogy Fekete Gábor már az egerszegiek vezetőedzője, aki nemzetközi szinten magasan jegyzett vívómester. Az épek és a kerekesszékes vívók együtt készülhetnek, az eredmények pedig javulhatnak. Tavaly már szereztek a ZVE kerekesszékesei bajnoki bronzot, most abban bízom, hogy az új lehetőségeknek köszönhetően magasabb szintre emelkedhet a szakmai munka. Ami fontos: nagy ambíció van az edzőkben is.

Szekeres Pál abbéli reményét is kifejezte, hogy a tokiói olimpia és paralimpia a magyar vívás szempontjából sikeres lesz. Egy olimpiai kardaranyat és paralimpiai vívóaranyat úgymond „megelőlegezett”, hogy elmondása szerint majd a bajnokok az ősszel Egerszegre látogatva újabb kisgyerekeket nyerjenek meg a sportágnak.

– A vívóterem olyan kultúrközeg, ahova a szülő nyugodtan leviheti csemetéjét – mondta Szekeres Pál. – Itt nemcsak vívást tanulhat, hanem vívókra jellemző viselkedést: udvariasság, az ellenfél tisztelete, szorgalom. Mindez nem azt jelenti, hogy más sportágban mindez ne így lenne. Azt persze el kell fogadni, hogy a vívás és a kerekesszékes vívás soha nem lesz tömegsport, hiszen ide speciális hely és felszerelés kell. A magyar vívósport nem attól sikeres, hogy tömegek jönnek a vívóterembe és közöttük van a leendő olimpiai bajnok. Hanem lejön hozzánk ötven gyerek, és közülük találjuk meg az olimpiai bajnokot, hiszen – szerencsére – megvan hozzá a tehetség, a tudás és a szakember- kapacitás.

A hét végén, szombaton és vasárnap a ZVE IvánDentál Vívóteremben rendezik meg az újonc tőr országos bajnokságot, ami az első nagy versenye lesz az új létesítménynek. Meglehet, hogy a jövő bajnokai is itt járnak majd, aminek valószínűleg Szekeres Pál is örülne.