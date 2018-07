Szécsisziget csapata benevezett a megyei futballbajnokságba

A helyi sportélet fellendítésén dolgoznak a településen. Aktív a sportegyesület, labdarúgócsapata alakult, és fejlesztéseket is terveznek a sportpályán.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Háromoldalú megállapodásnak köszönhetően az idei év jelentős változásokat hoz a település sportéletében.

– Önkormányzatunk, mint tulajdonos, Szokoli Ferenc vállalkozó, aki Szécsisziget szülöttje, valamint a helyi sportegyesület megállapodásának köszönhetően közel 20 év után sikerül felújítani a labdarúgópályát és új csapat is alakul – kezdte Nagy István, a település polgármestere. – A munkálatok anyagi fedezetét Szokoli Ferenc biztosítja, aki már több mint harminc éve elszármazott a faluból, de annak sorsát mindig is fontosnak tartotta és számíthatunk a segítségére. Az újjáalakult labdarúgócsapatnál főként helyi játékosokra számítunk, ők az idei őszi megyei harmadosztályú bajnokságban már játszanak, hiszen leadtuk a nevezést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jelenleg a csapatépítés, a toborzás zajlik, a szakmai munkát a Szécsiszigeti Sport Egyesületnél Horváth István elnök irányításával végzik majd, de segítséget nyújt ehhez az önkormányzat is. Nagy István kiemelte: a pályázati lehetőségeket is igyekeznek kihasználni, amivel hozzájárulhatnak majd a sikeres, eredményes munkához.

A szécsiszigeti futball története egyébként a 20. század elejére nyúlik vissza, már 1923-ban csapat alakult a faluban, mely többnyire a megyei bajnokság alsóbb osztályában szerepelt. A sportegyesület 1991-ben alakult meg, majd felbomlott a focicsapat és a szervezet szüneteltette az aktív tevékenységét ez idáig.

– A Magyar Labdarúgó Szövetség részéről komoly elvárásoknak kell megfelelnünk, szükség van a pálya teljes felújítására, kerítés építésére, de megújul az öltöző és létesül még egy épületrész a csapat számára – tette hozzá a polgármester. – A tervezett munkálatok hamarosan elkezdődnek, de csak tavaszra készülünk el, ezért az őszi mérkőzéseket idegenben játssza az együttes. Nagy öröm számunkra, hogy településünk az eddigi sikeres beruházásokkal megőrizte hagyományos jellegét, műemlék épületeit, ezzel is esélyt adva a helyi turizmus fejlődésének. Az újra aktív sportélet a közösség építésén túl az idelátogató vendégeknek is újabb programlehetőségeket kínál majd, hiszen a sportpálya nemcsak a helyieknek készül, hanem a turisták is eltölthetik ott idejüket.