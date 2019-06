Szavaztak az edzők: íme az év csapata a megyei I. osztályban

Ahogy a korábbiakban, úgy idén is megszavaztattuk a labdarúgó megyei I. osztályban dolgozó edzőket, s az ő voksaik alapján állítottuk össze a 2018/2019-es szezon csapatát.

Az ősz csapatából négyen a tavasz során is meggyőzték teljesítményükkel az edzőket, hogy ezúttal is helyük van a legjobb tizenegyben: a Hévíz két védője, Baráth Martin, a Gellénháza középpályása, Szabó Bence és a Zalaszentgrót támadója, Gájer Péter is szerepel a legjobbak között.

Az összegyűlt szavazatokból kitűnik, hogy kapusposzton a szezon végén is eléggé megosztottak voltak a szakvezetők, összesen tíz játékos kapott voksot. Közülük az ezüst­érmes Zalaszentgrót hálóőre, Tóth Zsolt 3 szavazattal került be az év csapatába, négyen – Dóra András (Zalalövő), Jánosa Tibor (Hévíz), László Áron (Szepetnek), Szabó Ádám (Gyenesdiás) – két-két vokssal zártak. A védelemben a leadott 64 szavazaton 32 játékos osztozott. A hátsó alakzatot a hévíziek uralják, mind a négy védő a bajnokcsapatból került ki. Közülük Baráth Martin és Nedelkó János 7-7, Giber Péter és Szi-Péter József pedig 5-5 vokssal került be az év „álomcsapatába”. A hévízi Meidl Zalán és az ősszel még a legjobb tizenegyben szereplő semjénházai Kapuvári Zoltán 3-3 szavazatot kapott.

A középpályán a zalaszentgróti Horváth Elemért látták a legjobbnak a szakvezetők, aki tíz edzőnél is bekerült az év csapatába. Mellette még a ­gellénházai Szabó Bence (8 szavazat) és a szintén zalaszentgróti Ferenczi Dávid (8 szavazat) szerepel a legjobb tizenegyben. Ezen a poszton a csesztregi Nagy Norbert és a szepetneki Nagy Tamás 5-5 szavazata ezúttal kevésnek bizonyult az „álomcsapatba” kerüléshez.

A támadó szekcióban, ahogy ősszel, úgy ezúttal is a góllövőlista első három helyezettjét választották be a szakvezetők az év csapatába. A 39 találattal gólkirályi címet szerző Gájer Pétert (Zalaszentgrót) egyetlen edző sem hagyta ki az általa legjobbnak vélt csapatból. Mellette a 29 gólig jutó hévízi Vass György is a legjobbak közt szerepel, aki nyolc voksot kapott. A harmadik hely sorsa két játékos között dőlt el, a hévízi Török Milán és a gyenesdiási Czafit Richárd is 6-6 szavazatig jutott. Ebben az esetben, ahogy a korábbiakban is, az alapján döntöttük el, ki szerepeljen a legjobb tizenegyben, hogy mely játékos mennyi találatot szerzett a bajnokságban. Ebben a mutatóban Török Milán bizonyult a jobbnak, aki 28 góljával a góllövőlista harmadik helyén végzett.

Az őszi 67-hez képest a szezon végén 65 játékos kapott szavazatot

Az abszolút legtöbb szavazatot Gájer Péter kapta, akit mind a 16 edző az év csapatába jelölt. Őt követi Horváth Elemér 10 jelöléssel, míg Ferenczi Dávid, Szabó Bence és Vass György 8-8, Nedelkó János és Baráth Martin 7-7 voksot kapott. Az őszi 67-hez képest a legjobb 11-be az éves teljesítményt figyelembe véve már csak 65 játékost jelöltek a szakvezetők, voltak futballisták, akik több poszton is szavazatot kaptak.

A 2018/2019-es szezonban az év csapata tehát a következőképpen fest: Tóth Zsolt (Zalaszentgrót) – Baráth Martin (Hévíz), Giber Péter (Hévíz), Szi-Péter József (Hévíz), Nedelkó János (Hévíz) – Ferenczi Dávid (Zalaszentgrót), Horváth Elemér (Zalaszentgrót), Szabó Bence (Gellénháza) – Török Milán (Hévíz), Vass György (Hévíz), Gájer Péter (Zalaszentgrót).

Érdekesség, hogy mindössze három csapat játékosai szerepelnek az év csapatában az őszi hét együtteshez képest. A legtöbb futballistát a bajnoki címet szerző Hévíz adta, tőlük hatan szerepelnek a legjobb tizenegyben. Az ezüstérmes Zalaszentgrót négy, a 4. helyezett Gellénháza pedig egy játékossal képviselteti magát az év csapatában.