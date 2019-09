Szatmári Zsolt horvát tanítványa Kanizsára igazolhat

Nem szokványos elismerésben részesült Szatmári Zsolt, a Kanizsai Birkózó Sportegyesület vezetőedzője Horvátországban. Egy ideje délnyugati szomszédunktól, Ludbreg városából ugyanis járnak át hozzá ifjú birkózók edzeni, és a horvátok között van egy igencsak tehetséges ifjú hölgy, aki szállítja is a sikereket kinti anyaklubjának.

Akiről szó van, Iva Geric, a ­Hrvacki Klub Ludbreg, vagyis a ludbregi birkózóegyesület versenyzője. Ezzel együtt folyamatban van kanizsai kettős igazolásának nyélbe ütése. Az ifjú tehetség mondhatni történelmet írt az olaszországi Faenzában, ahol – világversenyen – megszerezte Horvátország első női birkózóérmét, nevezetesen a kadet Európa-bajnokságon egy bronzérmet.

Múlt pénteken, Horvátország egyik legpatinásabb színházi épületében, a varasdiban impozáns ünnepség keretein belül köszöntötték és jutalmazták meg a még mindig csak 17 esztendős tehetséget. Erre a rendezvényre meghívót kapott Szatmári Zsolt is, aki immár három éve vesz részt Iva felkészítésének szakmai irányításában.

– Sportszakmai szempontból egyedi növendék, hiszen nagyon sokat edz, minden hétfőn Kanizsára jön, csütörtökönként pedig én utazom hozzá edzést tartani – engedett betekintést a felkészülés menetébe Szatmári Zsolt. – Ott voltam mellette a szőnyeg szélén az Európa-bajnokságon és kis szerencsével talán fényesebb is lehetett volna az az Eb-érem. Iva egyben remek edzőpartnere a kanizsai fiúknak, hiszen „csépelik” edzésen egymást rendesen és azt is meg kell jegyezni, hogy nem fél a fiúktól és a munkától sem. Már megkaptuk az engedélyt egyébként a Horvát Birkózó Szövetségtől, vagyis terveink szerint magyarországi versenyeken is fogjuk tudni indítani a kanizsai klubunk színeiben.