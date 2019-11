Szappanos két büntetőt is megfogott a ZTE FC ellen!

A labdarúgó NB I 12. fordulójában szombaton rendezett ZTE FC – Mezőkövesd találkozóval hazai pályán kezdte meg a második kört az egerszegi együttes. A vendégeknél a meccs hőse Szappanos Péter lett, aki két tizenegyest is megfogott a döntetlennel végződő mérkőzésen.

ZTE FC – Mezőkövesd-Zsóry FC 1-1 (0-1)

Zalaegerszeg, 2780 néző. Jv.: Kassai (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Bobál D., Bedi – Kocsis, Mitrovic (Golodiuk, 91.) – Babati (Ikoba, 54.), Stieber, Radó (Grumic, 89.) – Bobál G. Vezetőedző: Dobos Barna.

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D., Pillár, Katanec, Silye – Cseri (Sajbán M., 89.), Berecz, Karnitski, Pekár (Vajda, 71.)- Nagy D. (Vadnai, 84.), Zivzivadze. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerzők: Bobál G. (60.), illetve Zivzivadze (40.).

Sárga lap: Babati (43.), Lesjak (44.), Bolla (84.)illetve Farkas D. (19.), Silye (31.). Katanec (47.), Berecz (91.). .

Kiállítva: Farkas D. (81.)

Tamás Krisztián az idén már nem lép pályára… A ZTE FC védőjével kapcsolatban pénteken délelőtt még Dobos Barna vezetőedző azt nyilatkozta hogy bízik a játékában, de már akkor is jelezte, hogy erősen kétséges a pályára lépése, hiszen a lábfejében elmozdult egy csont. Szombaton, az összecsapás előtt Tamás Krisztiánnal a lelátón találkoztunk, akit persze meg is kérdeztünk, hogy a műtét – amit egyébként már prognosztizáltak vele kapcsolatban – mikorra várható.

-Pénteken még átestem egy vizsgálaton, s akkor eldőlt, hogy már az őszi szezon befejezése előtt műtéten esek át – mondta el érdeklődésünkre Tamás Krisztián. – Két hét múlva lesz a beavatkozás Székesfehérváron, majd nagyjából három hónap lábadozás, rehabilitáció következik.

Az egerszegiek egyik erősségén látszott, hogy nem nincs éppen jó hangulatban emiatt, ám a szavain az is érződött: jobb minél előbb túlesni az operáción, hogy a visszatérése is korábban jöhessen el.

A ZTE FC szombaton olyan csapatot fogadott, amely a bajnokság eddigi szakaszában idegenben még veretlen, hiszen négy győzelmet szerzett és egy döntetlenje van, azt is az FTC otthonában érte el egy hete. A Mezőkövesd nem véletlenül áll a tabellán a második helyen és Kuttor Attila együttese tényleg remek szezont fut eddig. A ZTE FC pedig arra készült, hogy megszerzi hazai pályán a három pontot, de persze ez semmivel sem ígérkezett könnyebb feladatnak, mint egy hete a Fehér vár FC ellen. Akkor majdnem sikerült, de a vége 3-3 lett… A Mezőkövesd kapujában Szappanos Péter először tér vissza a ZTE-stadionba azt követően, hogy négy éve után 2018 nyarán eligazolt a zalaiaktól. Kassai Viktor játékvezető sípjelére a vendégek kezdték a játékot és az gyorsan kiderült, hogy Bedi Bence ezúttal a balhátvéd pozícióját foglalta el, a jobb oldalon pedig Bolla Bendegúz helyezkedett, aki visszatért a kezdőcsapatba. Az első 15 percben mintha egymás erejét próbálták volna felmérni a csapatok. Volt két mezőkövesdi lövés, de nem túl veszélyes, aztán éppen a negyedóra végén Stieber egy 30 méteres bombával „nyitott”, ami alig ment mellé. Igazából a folytatás sem lett mozgalmasabb, egyik csapat sem jutott a kapu közelébe, nem mintha ne támadtak volna, csakhogy a védelmek is jól szűrtek. Egy fokkal mégis a Mezőkövesd tűnt veszélyesebbnek, de gólhelyzetekig a vendégek sem jutottak. A ZTE FC támadásvezetéseiben úgymond lehetett volna fantázia, azonban közhelyesen szólva, az utolsó passzok nem jöttek össze. A 36. percben aztán Babati elé hullt váratlanul a labda, de mintha őt is meglepte volna ez a helyzet: tíz méterre a kaputól csak beleérni tudott a labdába és nem lőni. Már-már úgy tűnt, hogy nem lesz gól az első félidőben, amikor 40. percben kövesdi akció futott a bal oldalon, a beadás kissé megpattant, de középen Zivzivadze éppen úgy helyezkedett, hogy a lövés pillanatában talán még nem volt lesen, a labdát pedig 4 méterről a kapuba pofozta, 0-1.

A grúz a Mezőkövesden rendezett összecsapáson a győztes gólt szerezte, a kérdés az lett, de ekkor még nem lehetett tudni, hogy ez a mostani találata is „karriert” fut majd be.

A második félidő mindjárt egy büntetővel indult, amikor 46. percben Katanec könyökkel eltalálta Bobált a büntetőterületen belül. A labda mögé Babati állt, akinek jobbra tartó félmagas lövését Szappanos kivédte. A ZTE szempontjából nem indult tehát jól ez játékrész, pedig nagyon kellett volna az egyenlítés, hiszen a Mezőkövesd egyre felszabadultabban játszott. Az 51. percben aztán Stieber lövésébe az utolsó pillanatban Farkas vetődött bele, Dobos Barna pedig váltott: Babati helyett Ikoba lépett a pályára. Az egerszegiek mentek az egyenlítésért, de a Mezőkövesd meglehetősen higgadtan játszott ahhoz, hogy zavarba jöjjön. A 60. perben aztán jött a gól. Ami úgy indult, hogy Szappanos mellényúlt egy labdának, ami kipattant róla, de társai szögletre mentettek. A beadás után nem szabadult fel a kövesdi kapu, Bobál G. lövése még kijött egy védőről, de másodjára középről, 10 méterről már a kapu közepébe lőtt a csatár, 1-1. Így már érdekesebb lett a mérkőzés, a Mezökövesd előre is aktívabban kezdett játszani. A ZTE pedig többet támadott, a 70. percben Ikoba emelése Katanecet találta fejbe és alig ment el a labda el bal kapufa mellett… Az egerszegiek szögleteket végezhettek el, de nem sok eredménnyel, a vendégek pedig próbáltak kontrázni. A 74. percben Cseri csapódó lövését ütötte szögletre Demjén, kellet ez a védése. Hullámzott a játék, volt hogy a ZTE FC-nél, volt, hogy a Mezőkövesdnél volt többet a labda, de a kapu közelébe nem jutottak el. A 81. percben Stiber passza után Radó lépett ki, Farkas mellett a zalai fiú elesett, Kassai pedig büntetőt ítélt. A vendégek reklamáltak, de hiába. A labda mögé ezúttal Radó állt, Szappanos bemutatott jobbra, majd balra is, Radó pedig a léc alá célzott, de a vendégkapus nem mozdult el és megfogta ezt a tizenegyest is! Két büntetőt kihagyni egy ilyen meccsen… A ZTE maradt támadásban, de nagyon úgy tűnt, hogy a Mezőkövesdnek az egy pont bőven megfelelt és már nem kockáztatott sokat.

A ZTE FC megint döntetlent játszott hazai pályán, de megint több volt ebben a meccsben. El kell ismerni, a találkozó hőse Szappanos Péter lett, aki két büntetőt is megfogott, nagyban segítve ezzel a Mezőkövesdet abban, hogy ponttal távozzon Egerszegről.