ZTE FC: Szánthó Regő szerint végig számítottak az ellenfél hibáira is

A győzelem mindig jól jön, ezen nincs mit vitázni. Akkor is, ha a tabella első felében áll egy csapat, ha meg a vége felé, akkor pláne. A ZTE FC szombati győzelme (3-0) az Újpesttel szemben – zalai szempontból – időben a legjobbkor jött, három vereség után.

Három vereség után tényleg meleg lett a helyzet, hiszen a ZTE FC a kiesőzóna szélén táncolt, de a csapatnál egész héten azt hangsúlyozták: igyekeznek a pozitív dolgokba kapaszkodni, hiszen a csapat játéka egyszer sem volt – úgymond – kilátástalan, de nyilván akadtak hibák is. Ezért jó mindenre a győzelem, hiszen most arról lehet beszélni, hogy sikerült egy közvetlen riválistól elvenni a pontokat, a ZTE FC két helyet lépett előre. Ha nem sikerült volna megszerezni a három pontot, természetesen egészen más lenne most a hangulat, de ezzel – szerencsére – most nem kell foglalkozni…

A győzelem azért is jött jól, mert a riválisok pontokat vesztettek, kivéve persze a DVTK-t, amely éppen azt a Fehérvár FC-t lepte meg, amely a következő fordulóban a ZTE FC vendége lesz. Ám ne szakadjunk ennyire előre, pláne, hogy szerdán az egerszegiekre idehaza még egy Magyar Kupa-találkozó is vár a Budapest Honvéd ellen.

Visszatérve a szombati találkozóra, a ZTE FC magabiztosan győzött, hiszen egy 3-0-s sikert, főleg kapott gól nélkül, nem lehet másként értékelni. Hogy a játékában – főleg a találkozó első felében – sok volt a pontatlanság, az érthető volt, hiszen nagyon kellett a siker. Boér Gábor vezetőedzőt is megkérdeztük erről, illetve arról is, hogy érzése szerint a tétet is jobban kezelték-e, mint az Újpest. A fővárosiak olyan hibákat követtek el, melyekkel kapcsolatban Michael Oenning vezetőedző is nagyon csalódottan beszélt…

– Hogyne lett volna ideges is a csapat, hiszen az életünkért küzdünk, és ez egy erősebb csapatot is elbizonytalaníthat – mondta Boér Gábor. – Mentálisan és szervezettségben is jó teljesítményt nyújtottunk, így lehet, hogy a tétet is jobban kezeltük.

Artem Favorov büntetőből szerzett találata után a második zalai gól (a harmadikat Koszta Márk lőtte, Kire Ristevski „átadásából”), volt talán az, ami mutatta, hogy a ZTE FC játékosai jobban rákészültek erre a találkozóra. Favorov labdájára ugyanis Könyves és Szánthó indult, Kastratit gyakorlatilag ketten üldözték, aki végül fejjel akarta kapusának visszajátszani a labdát, de Szánthó Regő lecsapott rá, és elegánsan emelt a kapuba.

A ZTE FC fiatal középpályását arról kérdeztük: mennyire volt tudatos, ez a kettős „becsapdázás”?

– Tudatos volt, hiszen Könyvessel indultunk a labdára, és lehetett arra számítani, hogy a védő esetleg hibázik – mondta el kérdésünkre Szánthó Regő. – Amúgy kétszer is bejött ez, hogy zavarjuk a védőt, hiszen Koszta góljánál is odapasszolták a labdát neki. A második találat szerintem megnyugtatta a csapatot. Mindkét együttesnek nagyon kellett a pont, emiatt talán kapkodóbb volt a játék, ám úgy érzem, simán győztünk. Az Újpestnek nem voltak igazán nagy helyzetei, mi veszélyesebbek voltunk ebből a szempontból is. Szerdán kupameccs következik, érthető, hogy sokkal pozitívabb hangulatban készülhetünk rá. Nagyon bízok benne, hogy ez a siker most meghozza az áttörést is. Hat nyeretlen mérkőzés után a nézőknek, magunknak és a klub felé is bizonyítani szerettünk volna. Szerencsére sikerült.

Szerdán 15 órától a legjobb nyolc közé jutásért rendezik a ZTE FC – Budapest Honvéd találkozót. A továbbjutás ezen az egy találkozón dől el.

