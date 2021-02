Szabó Zsolt reméli, hogy tovább tart a ZTE KK lendülete

A férfi válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt holnaptól február 24-ig szünet lesz a hazai élvonalbeli bajnokságban, mely előtt a Zalakerámia-ZTE KK szombaton (18 óra) játszik utoljára, Oroszlányban.

Nem is jöhetett volna jobbkor a ZTE KK szempontjából a szerdai, Körmend elleni győzelem (92-69), amely most önbizalmat adhat Luca Bechi együttesének. Nemcsak a siker, hanem a mutatott játék is olyan volt az egerszegieknél, amely arra enged következtetni, hogy lépett egyet előre a társaság. Szervezettségben mindenképpen, de ugyanígy taktikai szempontból is.

A mérkőzés után Luca Bechi vezetőedző kiemelte: sokat jelentett, hogy a meccs előtt egy hetet nyugodtan tudtak készülni. A csapat egyik legjobbja pedig a csapatkapitány Szabó Zsolt volt, aki a szombati, OSE-Lions elleni mérkőzés után csatlakozik majd a válogatott keretéhez.

– Nagyon bízom benne, hogy a Körmend elleni lendületünk Oroszlányban is kitart – kezdte Szabó Zsolt, amikor az újabb találkozó előtt megkerestük. – Szép győzelmet arattunk szerdán, szombaton pedig újabb fontos találkozó következik, amit meg kellene nyerni. Úgy lenne igazán értéke a szerdai sikernek. Bár a Körmend érthetően fáradtabb lehetett, de mi nagyon sokat tettünk és készültünk azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Nagyon bele kell mostantól húznunk, ha el akarunk kerülni a jelenlegi pozíciónkból, ezért is lesz fontos összecsapás az Oroszlány elleni.

Az OSE esetében ráadásul olyan csapatról van szó, melyet egy sikerrel megközelíthet a tabellán a ZTE KK.

Szabó Zsolt a válogatott keretének is a tagja, és a Sztojan Ivkovics vezette csapat vasárnap kezdi meg a felkészülést az Ukrajnában megrendezendő Eb-selejtezőre. A mieink korábban Szlovéniát és Ukrajnát is legyőzték, ám a novemberi folytatáskor a szlovéniai buboréktornáról a magyar válogatott koronavírus-fertőzések miatt játék nélkül volt kénytelen hazautazni. A csapat az ott elmaradt két találkozóját is Kijevben pótolja majd, ahol így öt nap alatt négy mérkőzése lesz… Szabó Zsoltot arról is kérdeztük, mit vár a kijevi szerepléstől.

– Ha egy mérkőzést megnyerünk, kijutunk az Európa-bajnokságra és természetesen ez a célunk – mondta Szabó Zsolt. – A kapitány bő keretet hirdetett, és nagyon bízom benne, hogy az utazók közé is bekerülök. Azt gondolom, hogy a legutóbbi bajnokikon nem nyújtottam rossz teljesítményt, ez alapján bízhatok benne, hogy én is ott lehetek Ukrajnában.

