Szabó Zsolt örül az Eb-nek, és a ZTE KK-val előbbre lépne

Folytatódik a férfi kosárlabda NB I A-csoportjának küzdelemsorozata. Mondhatni, hogy az alapszakasz hajrája indul meg, így a Zalakerámia-ZTE KK együttesére nem egészen egy hónap alatt hét mérkőzés vár. Szombaton (18.00) a szezon meglepetéscsapata, a Szeged érkezik Egerszegre. Szabó Zsolt, a ZTE KK válogatott játékosa reálisan látja csapata helyzetét a folytatást illetően.

Tegyük gyorsan hozzá, Szabó Zsolt az elmúlt két hetet a válogatottal töltötte a kijevi Európa-bajnoki selejtezőn, amin a magyar nemzeti csapat kiharcolta a jövő évi Eb-n való részvételt. Ami nagy szó, főleg úgy, hogy együttesünknek kettős terhelés jutott, hiszen a novemberi ljubljanai, szintén buboréktornáról haza kellett utaznia és az ott elmaradt két találkozóját is Kijevben pótolta.

A ZTE KK magas embere immár idehaza nyilatkozott lapunknak.

-Nagyon boldog vagyok, elértük a célunkat, amiért megdolgoztunk – hallottuk a kék-fehérek játékosától. – Sokan elmondták már, de én is megerősíthetem, hogy nagyon nehéz tornán jutottunk túl, hiszen nekünk ugyanannyi idő alatt négy mérkőzést kellett lejátszanunk, míg a riválisoknak csak kettőt. Így még értékesebb az Európa-bajnoki részvételünk kiharcolása.

-Jövőre tehát Eb is lesz, Szabó Zsolttal?

-Azt még nem tudom… nem is idén, jövőre rendezik az Eb-t és egyelőre örülök neki, hogy részese voltam a sikernek, a kijutásnak és azt gondolom, hogy játékommal hozzátettem ehhez. Csak erre gondolok. Jó lenne ott lenni, de nem biztos, hogy ott is leszek, hiszen vannak nálam sokkal fiatalabbak is.

-Visszatérve a ZTE KK-hoz gyorsan belevágnak egy nehéz sorozatba. Hét mérkőzés van még az alapszakaszból, véleménye szerint mire lesz ez elég csapata számára?

-Csütörtökön edzettem újra együtt a klubtársakkal. Összességében nem állunk jól a bajnokságban. A rájátszást már nem érhetjük el, legalábbis ez tűnik reálisnak. A válogatott mérkőzések miatti szünet után viszont kétféle csapat van. Az egyiket megfogja, hogy kiesett bajnoki ritmusból, a másiknak éppenséggel lendületet ad a pihenő. Remélem, hogy az utóbbi csapat leszünk és azt kell elérnünk, hogy a hátralévő meccseinkből a lehető legtöbbet megnyerjük.

-Nem lesz könnyű a kezdés, hiszen a bajnokság meglepetéscsapata, a Szeged lesz az első ellenfél. Tényleg ennyire jók a Tisza-partiak?

-Igen, ezt el kell ismerni. Most nem az a meccs következik számunkra, amikor érkezik a Szeged, és a meccset be kell húzni… Nyilvánvalóan a győzelem a célunk most is, de az eddigi formája alapján ez a csapat, a szegedi most egy topegyüttes. A meglepetés lehetőségéről nem mondhatunk le, és nem is fogunk. Ennek érdeklében készülünk fel. Szinte ki lehet mondani, hogy az alsóházban folytatjuk, de minél előbb el kell érni, hogy a ZTE KK múltjához egyáltalán nem méltó utolsó előtti helyről elkerüljünk.