Szabó Zsolt, a ZTE kosarasa is bekerült a válogatott keretébe

Hosszú idő után ismét meghívót kapott a férfi-kosárlabdaválogatottba Szabó Zsolt, a Zalakerámia-ZTE KK kosarasa, aki nem sokat gondolkodott a felkérésen, és 2013 után ismét a válogatott kerettel készül

A jövő csütörtöki, Szombathelyen rendezendő Szlovénia és a három nappal később sorra kerülő Ukrajna (Zaporizzsja) elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar férfikosárlabdaválogatott – a két mérkőzés után távozó – szövetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics bő keretébe ismét meghívást kapott Szabó Zsolt. A ZTE KK 33 éves játékosa 2013 óta nem volt kerettag, viszont most már Kecskeméten edz a csapattal és készül.

– Jó pár éve, hogy a szövetségi kapitánynak jeleztem, nem tudok csatlakozni a válogatotthoz, hiszen akkor olyan helyzetben voltam, amely ezt nem tette lehetővé. Azóta nem hívtak, a mostani megkeresés pedig igencsak meglepett, de nem sokat gondolkodtam a válaszon – mondta lapunknak Szabó Zsolt, amikor megkerestük. – Természetesen mentem volna korábban is, ha hívnak, úgyhogy nagy örömmel csatlakoztam a válogatott keretéhez. Amely most 17 fős, a két mérkőzésre biztosan lesz szűkítés. Az, hogy Szabó Zsolt mennyi szerepet kaphat a játékra, egyelőre nem ismert, de a ZTE játékosa nem is ezzel foglalkozik.

– Már az is pozitív jel, ha az embert meghívják a válogatottba, ezért sem kellett gondolkodnom a válaszon. Az, hogy milyen és mekkora szerepet kaphatok, nem foglalkoztat. Bármi is lesz az én dolgom, azt úgy akarom teljesíteni, hogy a csapat hasznára legyek, és annak sikerességéhez hozzá tudjak tenni – mondta Szabó Zsolt.