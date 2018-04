Sűrű napok jönnek a megyei bajnokságban

Mozgalmas napok következnek a megyei labdarúgó-bajnokságban, hiszen a hét végi játéknapot követően az I. osztály mezőnye május elsején pótol egy korábban elhalasztott fordulót. A többi osztályban pedig szintén a hosszú hétvégén pótolnak több, szintén még le nem játszott találkozót.

Ami a legutóbbi játéknapot illeti, a 24. forduló két legizgalmasabbnak tűnő mérkőzésén vendégsikerek születtek. A Hévíz magabiztosan győzött (4-0) Szepetneken, a fürdővárosiak ezzel megerősítették második helyezésüket a tabellán. A másik rangadónak számító találkozón a Gellénháza vitte el a pontokat a Kaposi International Transport Csács-NSE otthonából a 3-1-es győzelemmel. A Csács-NSE maradt a harmadik, de Bencze Péter együttese immár megérkezett a nyakára, hiszen a Gellénháza már csak két pontra van a dobogós helyezéstől.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A többi találkozóról. Az éllovas Nagykanizsa 14-0-ra verte a sereghajtó Pókaszepetket, de ez nem is volt annyira meglepetés. Sokkal inkább annak számít a Gyenesdiás 8-0-s győzelme a Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák otthonában. Leginkább persze a gólkülönbség az, ami meglepő, de volt például a Balaton-partiaknál egy remek csatárteljesítmény is, hiszen Czafit Richárd négy gólt vágott.

A Creaton-Lenti TE-FC Keszthely Lazzarin Café mérkőzésen a pályán 2-1-es keszthelyi siker született, azonban a lentiek óvása után 3-0-as gólkülönbséggel az LTE kapta a három pontot. Hogy miért? Mert a keszthelyiek ifikapusukat is becserélték a felnőtt meccsen – csakhogy a mezőnybe. Lajtai Roland, az FCK szakvezetője utólag már tudja, hogy hibáztak, ám szerinte a helyzet, ott a helyszínen nem volt egyértelmű.

– Először is, nagyon örültünk a sikernek, de már akkor felvetődött, hogy esetleg megóvhatja az ellenfél a mérkőzést – mondta Lajtai Roland. – Engem kiállítottak a kispadról az ifimeccsen, így a felnőtt találkozón nem ülhettem le a kispadra, hiszen eredetileg még csere is lettem volna. Így mindössze egy játékos ült a padon, az ifjúsági együttes kapusa. A huszadik perc tájékán az egyik játékosunk lesérült, de nem tudtam lehozni. A játékvezető azt mondta, jöhet az ifikapus, de csak a második félidőben. A sérültünk fennmaradt a pályán, ám gyakorlatilag csak a kezdőkör környékén állt, később aztán olyan fájdalmai voltak, hogy a 89. percben beküldtem az ifikapust a mezőnybe. Ott a helyszínen nem volt egyértelmű, hogy hova állhat be, utólag már tudjuk, hogy csak a kapuba mehetett volna be.

Lajtai Roland itt elmondta: a Lenti TE kérte három héttel korábban a mérkőzés vasárnapról szombatra történő áthelyezését, amibe az FCK belement, tudva azt, hogy a szombat munkanap lesz és lehet, hogy lesznek hiányzóik. Mindez bekövetkezett, ezért érkeztek kevesen a mérkőzésre. Amit megnyertek a pályán.

– Úgy volt, hogy a Lenti nem óv, aztán mégis… – folytatta Lajtai Roland. – Ez bánt engem is, s ha én lettem volna a másik oldalon, én biztosan nem teszem ezt. Sokkal inkább a saját csapatomra lettem volna mérges, hogy a húsz helyzetéből egyet sem tudott értékesíteni. Egy olyan Keszthellyel szemben, amelyben gyakorlatilag az egyik játékos 80 percet a pályán álldogált, mert lesérült. Most már tudom, hogy nem lehetett volna a mezőnyposztra becserélni az ifikapust. De akkor is bánt a dolog, mert három pontunk elveszett…

Fehér Rudolf, a Lenti TE elnöke érdeklődésünkre elmondta: valóban szóba került, hogy nem óvnak.

– Szombaton még én sem tudtam mit mondani, előbb a versenykiírást kellett átnézni – mondta az elnök. – Az elnökség, a csapat és az edző később közösen azt a döntést hozta, hogy óvjunk. Mindezt lehet, hogy méltánytalannak érzik a keszthelyiek, de az a helyzet állt elő, hogy óvhattunk és ezt megtettük.

A versenyszabályzat szerint ugyanis egy játékos egy nap csak egy mérkőzésen léphet pályára. Kivéve, ha kapusról van szó, őt ugyanis szerepeltetni lehet egy másik találkozón is, ám kizárólag a kapus posztján.

A következő fordulóban, amit szombaton és vasárnap rendeznek, a Nagykanizsa-Kiskanizsa találkozó ígérkezik a legpikánsabbnak, de az előzmények ismeretében a Gyenesdiás-Lenti TE és a Csesztreg-Csács-NSE mérkőzések is tartogathatnak izgalmakat.

Az I. osztály mezőnye május elsején újra a pályán lesz, amikor a 17. fordulót pótolja a mezőny.