Súlyemelés: ötvenedik alkalommal rendezik meg a Göcsej-kupát

Nagyon fontos és szép évszámhoz érkezett a súlyemelők Göcsej-kupája, hiszen szombaton a Zalakerámia Sportcsarnokban ötvenedik alkalommal rendezik meg.

Önmagában ez a szám már elég, hogy a korábbiaknál is ünnepibb legyen a viadal, amit a Magyar Súlyemelő-szövetség is kiemelt versenyként kezel. Összesen kilenc egyesület jelezte az indulási szándékát. Az 50. Göcsej-kupa 10.30 órakor kezdődik, majd kis szünetet követően 13 órától folytatódik. Ezt követően a rendező ZTE Súlyemelő Klub 16 órától megrendezi a területi minősítő versenyét is.