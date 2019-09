Stieber Zoltán kivette a részét a védekezésből is

Fontos győzelmet aratott szombaton a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata a Paks ellen (3-1), az egerszegiek tartják a lépést a mezőnnyel és a 8. helyről várhatják a folytatást. Stieber Zoltán szerint fontos volt az első hazai siker, na meg örült az első NB I-es góljának is.

Szombaton Böde Dániel vezető találatára hárommal felelt a ZTE FC, s a meccs embere Radó András volt, aki gólt lőtt és két gólpasszt is jegyzett. Ám nemcsak ő jelentkezett jó teljesítménnyel, hanem Stieber Zoltán is, a támadó középpályás sokat változtatta a helyét, hatékonyan futballozott. Minderről Dobos Barna, a ZTE vezetőedzője azt mondta: Stiebernek is megvolt a feladata védekezésben, ezért tűnt fel a pálya több pontján. Ám támadni is kell, ezért örült a szakvezető például Stieber találatának is, s ahogy Dobos Barna mondta: „ezért kérem, hogy lőjenek a játékosok, ha erre lehetőségük van.”

A középpályást is megkérdeztük: tényleg csak a védekezés miatt volt-e ilyen sokszor játékban?

– A jobb oldalon kezdtem, de Radó Andrással megbeszéltük, hogy váltogatjuk majd a széleket – mondta Stieber Zoltán. – Viszont védekezésben vissza kellett zárni és a középpályán egy négyes láncot kellett alkotnunk, ez volt a taktikánk. Azt gondolom, hogy működött ez az összhang a csapatnál, de fontosabb, hogy győztünk és megvan az első hazai sikerünk. Az előző heti, FTC elleni utolsó öt perc miatt csúszott ki a kezünkből a győzelem, és nem szerettük volna, hogy ez újra megtörténjen.

Stieber Zoltánnak ez volt az első gólja az NB I-ben, annak ellenére, hogy már 26-szoros válogatott labdarúgónak vallhatja magát. Ám tudjuk: profi pályafutását eddig külföldön töltötte, a ZTE az első hazai felnőtt klubja, így törvényszerű volt: ha egyszer betalál, az a gól lesz számára az első magyar élvonalbeli találat.

– Az első gól mindig emlékezetes, legyen az egy bajnoki év első találata, vagy esetemben most az NB I-ben – mondta el erről Stieber.

– Győztünk, és a csapat erejét mutatja, hogy háromszor is betaláltunk. Az ilyen helyzetekre készülni kell, gyakorolni, hogy még hatékonyabban használjuk ki ezeket a jövőben.

Stieber esetében a válogatott szereplés is téma, hiszen ő maga mondta: azért is tér vissza az észak-amerikai profi bajnokságból, az MLS-ből Európába, hogy jobban a szövetségi kapitány szeme előtt legyen. Marco Rossi a múlt heti, FTC elleni mérkőzésen itt volt Egerszegen, amit megjegyezve a zalai középpályásnak, annyit felelt: persze, hogy szeretne ismét válogatott mezt húzni, de mint mindig, ez a döntés a kapitány kezében van. Hétfőn Marco Rossi kihirdette keretét a soron következő Eb-selejtezőre, de egyelőre nem jelölte Stiebert a keretébe.

Visszatérve a szombati ZTE FC–Paks találkozóra: az összecsapás nem volt annyira nagy iramú, mint az FTC elleni találkozó, ugyanakkor mozgalmas volt, hiszen láttunk négy gólt, történt egy kiállítás (Böde Dánielé a Paksból), unalmasnak egyáltalán nem lehetett nevezni. A ZTE FC szombaton a Kisvárda vendége lesz, s az is egy érdekes meccsnek ígérkezik.