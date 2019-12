Stieber és Bobál G. az ősz csapatában

Az újonc ZTE FC NB I-es labdarúgó­csapatának két játékosa is bekerült az ősz álomti­zenegyébe a Nemzeti Sport osztályzatai alapján.

Az őszi szezon zárulta után a sportnapilap elkészítette a labdarúgó NB I posztonkénti rangsorát az eddig lejátszott 16 forduló osztályzatai alapján. Noha a ZTE FC együttese a 11. helyen telel, azaz kieső pozícióban, ám két játékosa is a legjobb átlagot érte el az ősz során. Az észak-amerikai profi labdarúgóligából, az MLS-ből hazaigazolt 26-szoros magyar válogatott Stieber Zoltán a jobb oldali szélsők között 5,846-os átlagot ért el, és ez a teljes mezőnyben a legmagasabb értéknek bizonyult. A középső támadók rangsorában szintén egy egerszegi futballista hozta a legjobb átlagot, méghozzá az öt gólt el­érő ­Bobál Gergely, aki 5,727-es átlaggal végzett az élen.

A ZTE FC az ősszel több mérkőzésen is jó játékkal rukkolt ki, ami a szakma és a szurkolók figyelmét is felkeltette. Az eredményesség terén persze még nem működött minden a legolajozottabban a kék-fehérek háza táján, de Egerszegen abban bíznak, hogy tavasszal már ezzel sem lesz gond.

Az ősz csapata a Nemzeti Sport osztályzatai alapján így fest: Dibusz Dénes (FTC) – Loic Nego (FC Fehérvár), Batik Bence (Bp. Honvéd), Juhász Roland (FC Fehérvár), Nagy Zsolt (Puskás FC) – Márkvárt Dávid (Diósgyőr), Berecz Zsombor (Mezőkövesd) – Stieber Zoltán (ZTE FC), Isael (FTC), Tokmac Nguen (FTC) – Bobál Gergely (ZTE FC).