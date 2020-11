SSL Nemzetek Kupája: a Sámánokkal készül a keszthelyi Büki Gábor

„A jó vitorlázó legnagyobb fegyvere az alázat, itt sosem szabad elfelejteni, hogy a természet az úr!” – vallja Büki Gábor, aki nemrég meghívót kapott a magyar vitorlás válogatottba. A sportág csúcseseményének szánt Nemzetek Kupájában hazánkat a Sámánok képviselik. Helyi Arcok sorozatunk következő részében az őket erősítő keszthelyi sportolót mutatjuk be.

A kaposvári születésű 33 éves Büki Gábor hatéves kora óta él Keszthelyen. Apai nagymamája révén már korábban is egész nyarakat töltött a Balaton-parti településen, de nem csupán emiatt vált az élete részévé a vitorlázás.

– 1996-ban voltam az első vitorlás táboromban, ami után az év szeptemberében el is vittek az első versenyemre. Aztán egy késő őszi borulás után egy évig nem vágytam a vitorlázásra, de az akkori edzőm, Regős Attila (Morzsi) hatására 1997 őszén újra hajóba ültem. Később a tanulmányaimat is ez határozta meg, hiszen vitorlás edző és hajóépítő végzettséget szereztem – avat be pályafutásának kezdetébe Büki Gábor.

A vitorlázó 2015 óta a keszthelyi Lisa501 és Hun3 Bogi katamarán kormányosa.

– Nem titkolt célunk, hogy pár éven belül Kékszalagot nyerjünk. 2016-ban hagyományos egytestű kategóriában a Lisaval ez sikerült is a csapatnak, utána váltottunk több testű hajóra. Az idei Kékszalagon sajnos technikai probléma miatt nem tudtunk végigmenni. Az összevont Szüreti-Pünkösdi Regattán azonban 2. helyezést értünk el, ami azt mutatja, hogy jó úton haladunk a hajó fejlesztésével – meséli Gábor.

Mindezt mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, hogy a világ- és Európa-bajnok vitorlázó, a világkupán induló magyar csapat kapitánya, Berecz Zsombor a közelmúltban beválogatta a keszthelyi sportolót a magyar vitorlás válogatottba.

– Hatalmas megtiszteltetés, hogy Berecz Zsombi meghívott a Sámánok (az SSL Team Hungary csapatneve – a szerk.) közé. Az ő feladata volt, hogy kapitányként az általa húsz legjobb csapatjátékosnak tartott vitorlázót összeverbuválja a Nemzetek Kupájára.

Az SSL Gold Cup-ot 2022-ben rendezik meg, ahol a különböző nemzetek azonos feltételek mellett, ugyanolyan hajókkal tudnak megmérkőzni, és eldönteni, hogy ki a legjobb.

– A világ legismertebb vitorlás versenye az America’s Cup, melyen keveseknek van lehetősége részt venni, hiszen az a technikai innováció és a hajós mérnökök nagy vetélkedése. Az SSL Gold Cup a csapatokról szól. A versenyt 47 lábas hajókkal fogjuk futni.

A felkészülésüket egy igazi világsztár vitorlázó, a lengyel Mateusz Kusnierewicz segíti. A vírushelyzet miatt azonban egyelőre képlékeny a további program.

– Az első edzőtáborunk után, ami október végén volt, kimondhatom, hogy erős a csapat és élmény azokkal a srácokkal együtt dolgozni, akik közül sokan csak ellenfelei voltunk egymásnak az elmúlt 20 évben. Körülbelül 100 napot kell együtt vitorláznunk ahhoz, hogy tisztességgel felkészüljünk – részletezte.

Büki Gábor jövő évével kapcsolatban elmondta: a Hun3 Bogi katamarán, illetve a keszthelyi utánpótlás-nevelés áll a fókuszában.

– Az ifjúsági hajóosztályokra minél nagyobb figyelmet szentelnék, mivel ki kell nevelnünk azt a generációt, akiknek idővel átadhatjuk a lantot. Természetesen az SSL válogatottság mindenképpen plusz motiváció számomra, ezért ott is szeretnék 120%-ot beleadni a munkába. Hajrá Keszthely! Hajrá Sámánok!