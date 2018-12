Sporttigris: a tizenegyedik torna következik

Szombaton és vasárnap rendezik meg a határ menti városban a XI. Sporttigris Kupa teremlabdarúgó-tornát, melynek szervezőitől megtudtuk, hogy csütörtökig (december 13.) még van lehetőség a nevezésre.

A nagy hagyományokkal bíró lenti teremtorna továbbra is a térség egyik népszerű viadala, melyen nem csak a környék csapatai szerepelnek, de a szomszédos megyékből, illetve Szlovéniából is érkeznek rá együttesei. A korábbi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is 12 játékos nevezhető egy-egy csapatba és a csoportmérkőzések után a továbbjutók egyenes kieséses szakaszban folytatják. Németh Róbert főszervezőtől megtudtuk, hogy csütörtökig még lehet nevezni a viadalra, s ezt követően készítik el a csoportbeosztást.

A tornát az idén is a lenti Arany János iskolában rendezik meg.

