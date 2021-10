Sorsfordító forduló? Választ kaphatunk a hogyan tovább kérdésére a ZTE-nél

A labdarúgó NB I. OTP Bank Liga hétvégi, 8. fordulója ismét lezár egy szakaszt, hiszen azt követően a mezőny újra fújhat egyet, ugyanis a válogatott világbajnoki selejtezői miatt kéthetes szünet következik a bajnokságban.

A ZTE FC csapata vasárnap (14.15) fontos találkozó előtt áll, amelyen az MTK Budapest lesz a vendég, elvégre ezen az összecsapáson a hogyan tovább kérdése is eldőlhet. Az egerszegi kék-fehérek jelenleg a 10. helyen állnak a tabellán 5 ponttal, míg az MTK az ötödik 10 ponttal. A zalaiak a legutóbbi fordulóban hazai pályán szenvedtek vereséget a Paks együttesétől (5-2), míg a fővárosiak otthonukban győzték le a Mezőkövesdet (1-0). Mindebből kiindulva az MTK esélyesebbnek tűnik, de a ZTE FC élvezheti a hazai pálya előnyét.

Bár legutóbb, a Paks ellen ez sem segített, ami után a ZTE FC esetében elkezdődtek a találgatások az esetleges edzőváltásról. Konkrétan az is kiderült, hogy a ZTE FC vezetése felvette a kapcsolatot a jelenleg Kozármislenyben edzős­ködő Aczél Zoltánnal, de azóta nincs újabb konkrétum. Annyi biztos, hogy az MTK ellen Waltner Róbert ül a zalai kispadon.

Az MTK elleni mérkőzést megelőzően a ZTE sajtóosztálya felé jeleztük, hogy a vasárnapi összecsapással kapcsolatban keresni fogjuk a vezetőedzőt, ám azt a választ kaptuk: a vezetőedző és az edzői stáb a kiemelten fontos vasárnapi mérkőzésre koncentrál, kérik ennek a tiszteletben tartását. És még annyit: a megkeresésre a későbbiekben térjünk majd vissza. Egy meccs beharangozójára nehéz lenne utólag visszatérni…

Hogy ebben a helyzetben ki döntött így a klubnál, mindegy. Persze, jó lett volna megtudni – talán a közönséget is érdekelné… –, hogy kire számít és kire nem a stáb, illetve a Pakstól elszenvedett vereség után miként sikerült felrázni a társaságot. Merthogy az MTK elleni mérkőzés a csapat szempontjából is fontos találkozó és nem csak amiatt, hogy Waltner Róbert marad az edző vagy sem. Nyilvánvaló, hogy a szakvezető – ismerve habitusát – most is csak a győzelemben hisz, a csapat pedig önmagáért is küzdhet. A bennmaradás kérdése a bajnokság végén sokszor apró pontokon múlik, s hogy ezeket mikor gyűjtik be, az is teljesen mindegy. Akár egy októberi vasárnapon szerzett ponton is múlhat a dolog…

Az MTK-ból Nagy Zsombor és Marko Perkovic sérülés miatt hosszú időre kidőlt, míg a ZTE FC-nél nem számítanak a kéztörést szenvedett Bobál Dávidra.

