Sorozatban játsszák a meccseket a zalaiak

A két élvonalbeli egerszegi kosárlabda csapat szép egymás után váltja egymást a pályán. A Zalakerámia-ZTE KK hétfő esti találkozója után szerdán, a ZTE NKK női együttese következik, amely a TFSE-MTK vendége lesz, majd csütörtökön ismét a ZTE KK következik, amikor a bajnok Falco KC-t fogadja.

A Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi együttese hétfőn az Alba Fehérvár csapatát fogadta és hasonlóan az egy héttel korábbi edzőmérkőzésükhöz, ezt a találkozót is a fehérváriak nyerték meg. A 97-79-es vendégsikert hozó találkozón hazai szempontból a védekezés hiányosságában kellett keresni a legfőbb okot a vereségben. Amivel éppenséggel nem azt állítjuk, ha ez rendben lett volna, akkor minden másként alakul, ám hogy szorosabb lehetett volna a vége, az biztos.

Az Alba Fehérvár ránézésre is erősebb csapat jelenleg, mint az egerszegi, a pályán mutatott teljesítmény pedig ezt csak megerősítette. Gondoljunk csak bele, hogy a válogatott alapembere, Vojvoda Dávid nem is lépett pályára, de a legszembetűnőbb különbség a fiatalok között tűnt. Az Albában a Takács testvérek, illetve Lukács is érett produkciót mutatott, különösen utóbbi fiatal kosaras teljesítménye volt meggyőző. Ante Nazor, a ZTE KK vezetőedzője szintén csapata védekezésében látta a legnagyobb hiányosságot, és abban igaza volt, hogy a védekezés elsősorban akaraterő kérdése…

A ZTE KK-nak nem elsősorban a fehérváriakat kell a bajnokságban megvernie, de javulnia kell, hogy a hozzá hasonló kerettel rendelkező csapatok ellen nagyobb eséllyel számíthasson sikerre.

Szerdán a ZTE NKK női együttese az TFSE-MTK vendége lesz. Az egerszegiek még nem örülhettek győzelemnek ebben a szezonban, és a fővárosban sem ők lesznek az esélyesek. Mindenesetre Ambrus Péter vezetőedző bízik a javuló játékban. A szakvezető továbbra sem számíthat még Chroméj Hajnalka és Deanna Tuscherer játékára, akik talán a jövő héten térhetnek csak vissza.

-A fővárosiak csapata talán még erősödött is a tavalyihoz képest, de továbbra is a két légiós, a két Jenkins viszi az együttest – hallottuk Ambrus Pétertől, amikor az esélyekről kérdeztük. – Azt gondolom, hogy ők ketten így is, úgy is megdobják a magukét. Két olyan erőteljes játékosról van szó, akiket nehéz lesz megfognunk, többiekre kell figyelni. Bízom abban, hogy szorosabb mérkőzést vívhatunk, akkor nem lesz lefutott a mérkőzés. A realitás az, hogy a TFSE az esélyesebb, de minél hosszabb ideig szeretnénk meccsben maradni.