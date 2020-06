Sokat érhet még a ZTE számára a diósgyőri pont is, főleg, ha sikerül legyőzni a Paksot

Tulajdonképpen jó eredményt (1-1) ért el szerdán idegenben a ZTE FC, hiszen a Diósgyőr otthonában szerzett pontot, de erre szokták mondani, hogy több volt ebben a mérkőzésben. Arra, hogy mi lett volna, ha a zalai együttes az összecsapás elejétől szerepelteti a kispadon kezdő kulcsjátékosait, utólag nehéz hiteles választ adni, mindenesetre látványos volt a váltás a játékban, amikor már Radóék is a pályán voltak.

A labdarúgó NB I. 28. fordulójában lejátszott szerdai döntetlen után sokakat foglalkoztatott a fenti dilemma. Mert tény, hogy amikor a mérkőzés utolsó fél órájában az addig pihentetett egerszegi kulcsjátékosok is beszálltak a játékba, egyértelműen a DVTK fölé nőtt a ZTE. A szerencsétlen öngól után pedig rövidesen jött is az egyenlítés, és ha kicsit még pontosabb a kék-fehérek játéka, a győztes találat is megszülethetett volna.

A ZTE helyzetében pedig minden egyes pontnak óriási jelentősége van. A megszerzett egynek is, amely azonban kettővel kiegészülhetett volna. Márton Gábornak viszont igaza volt: a zalai szakvezető nem véletlenül ültette kispadra a Böle, Radó, Bolla, Mitrovic, Bobál G. „sort”, hiszen frissen kell tartani a csapatot, és lehetőleg sérülés nélkül. Van még öt forduló, sok minden történhet…

A ZTE FC két szép gólt szerzett Miskolcon. Bolla Bendegúz élete első NB I.-es találatával egyenlített, és azokban a pillanatokban a fiatal védő arcára volt írva minden.

– Nem is tudom, mit mondjak, életem első találata ez az élvonalban, nagyon örülök neki. Persze jobb lett volna győzni, ám elégedettek lehetünk az egy ponttal is. Ma még ünnepelünk, de aztán jön a következő mérkőzés, és arra kell koncentrálni – nyilatkozta Bolla a találkozó után.

Szépe János szintúgy szép gólt fejelt, csak éppen a saját kapujába… Ezzel az öngóllal szerzett vezetést a DVTK, a zalai védő pedig szívesen lemondott volna arról, hogy ezen a meccsen az ő neve is felkerüljön az eredményjelző táblára. Legalábbis ebben a formában…

– Nem a legkellemesebb érzés ez a számomra, még akkor sem, ha nem oda akartam fejelni a labdát, hanem ki szerettem volna csúsztatni – „vallotta be” tökéletesen érthető érzéseit Szépe János. – És különösen az bánt, hogy ha nincs az a gól, talán megnyertük volna a meccset. Persze ettől függetlenül is lett volna még lehetőség a győzelem kiharcolására, sőt megnéztük: egy jogos büntetőt sem adtak meg a javunkra. A hét végén megint fontos meccs jön, mindenképpen győzni akarunk a Paks ellen, hogy távolodjunk a tabella végétől. A csapat mindent meg fog tenni ezért, hiszen bent akarunk maradni az élvonalban.

Szépe János azt is elmondta: az edzéseken éppen úgy dolgozik, mint korábban, ám míg Dobos Barna vezetőedzőnél nem sok lehetőséget kapott, addig Márton Gábornál nem panaszkodhat mellőzésre. Az esélyekkel pedig élni szeretne a továbbiakban is.

A ZTE FC immár hat mérkőzés óta veretlen az NB I.-ben, amire legutóbb éppen tíz éve, 2010 tavaszán volt példa (3 győzelem, 3 döntetlen), ám ez a mostani széria ennél is jobb (4 győzelem, 2 döntetlen). Tíz éve egy Paks elleni idegenbeli győzelem (1-2) volt a sorozat hatodik állomása, szombaton (21.05) a Paks érkezik Egerszegre. Most az lehet a hetedik „fejezet” a szériában.

A jegyek már kaphatók a szombati találkozóra, hasonló módon, mint egy hete a Puskás FC ellen. A belépők online vásárolhatók meg, valamint pénteken a Kvártélyház jegyirodában. A klub tájékoztatása szerint ha a limitált számú jegyek (2300) nem fogynak el, akkor szombaton a ZTE-sta­dion pénztára 9–12 óra között és este hét órától kinyit.