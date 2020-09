Sokan hiányoznak a ZTE FC-ből a Kaposvár ellen

Érdekesen alakul a labdarúgó NB I szeptemberi programja, hiszen jelenleg bajnoki szünet van, majd a mezőny visszatér a pályára, de aztán újabb leállás következik. A ZTE FC igyekszik kihasználni a tétmérkőzés nélküli időszak adta lehetőséget, és pénteken 11.30 órától edzőmérkőzést vív ide­haza a tavaly még élvonalbeli Kaposvárral.

Három fordulót játszottak le eddig a hazai labdarúgó-élvonal új szezonjában, és a ZTE FC mérlege ezeken két döntetlen és egy vereség. Nem mondhatnánk, hogy borítékolható volt ez az eredménysor, többek közt azért sem, mert látva a meccseket, Boér Gábor vezetőedző együttese szerepelhetett volna eredményesebben is ezeken a találkozókon – de akár rosszabbul is…

Azt ugyanis ne feledje el senki, hogy a zalai alakulat játszott a legutóbbi bajnokság első (FTC) és második (Fehérvár FC) helyezettjével, valamint a negyedikkel (Mezőkövesd) is, a sorsolása tehát így kezdésnek meglehetősen „erősre” sikeredett. Boér Gábor pedig a legutóbbi, FTC elleni hazai találkozó után (2-1 lett – oda) is azt fejtegette, hogy a nyáron összeállt csapatának még össze kell érnie, a játékosoknak össze kell szokniuk, ami teljesen érthető álláspont a nyári egerszegi játékosmozgás ismeretében.

A javuláshoz pedig játék kell, és már a vasárnapi Fradi-­meccs után is megemlítette a szakvezető, hogy szervezni fognak edzőmeccset a szünetre. A pillanat pedig el is érkezett: pénteken 11.30 órától a Kaposvár lesz a vendég, amely szintén „ráér”, hiszen az NB II-ben sem rendeznek fordulót a hétvégén. Zalai szempontból már csak arra lenne szükség, hogy teljes legyen a keret, ám ez most nem lehetséges, igaz, ebben örömteli tényezők is szerepet játszanak.

Babati Benjamin a felnőtt válogatottal a Nemzetek Ligájára készül (a csapat tegnap este Törökországban játszott), Demjén Patrik, Szánthó Regő, Gergényi Bence és Dragóner Filip pedig az U21-es válogatott keretének tagja. A csapat hétfőn Szlovénia ellen lép pályára: eredetileg Lendván lett volna a találkozó, ám a helyszínt Szombathelyre változtatták, de a mérkőzést zárt kapuk mögött rendezik meg.

Kevésbé örömteli, hogy a ZTE-nek továbbra is vannak sérültjei. Tajti Mátyás a felkészülés eleje óta nem tud teljes értékű munkát végezni, Kun Bertalan és Szépe János pedig izomsérülést szenvedett, utóbbi még az első fordulóban dőlt ki. Ők tehát nem lesznek ott a Kaposvár ellen, és az is kérdés, hogy Boér Gábor az NB III-as keretnél számításba vett játékosok közül kit és mennyit szerepeltet. Elvégre a hétvégén a harmadik vonal Nyugati csoportjában zalai rangadó következik: a ZTE FC II. az FC Nagykanizsa vendége lesz.

A ZTE FC a bajnokságot szeptember 13-án az MTK otthonában folytatja, majd jön egy furcsaság: a meccs után újabb kéthetes szünet lesz az NB I-ben, hiszen 19–20-án a Magyar Kupában az országos tábla első fordulóját rendezik. A ZTE szeptember 26-án tér vissza a bajnoksághoz, amikor a DVTK-t fogadja.