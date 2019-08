Sok még az ismeretlen a ZTE női labdarúgói előtt

Javában készül az új szezonra a ZTE FC női labdarúgócsapata, mely az előző szezonban bronzérmet szerzett az NB II Nyugati-csoportjában.

Fontos is a megfelelő felkészülés, mert a csoport létszáma emelkedett, négy együttessel bővült a mezőny. Így az ősztől tizenkét csapat küzd majd a pontokért – illetve a bajnoki címért és a helyezésekért.

– Július közepén kezdtük meg a felkészülést az új bajnoki idényre – vágott a dolgok közepébe Pergel Andrea, a csapat edzője. – Heti három tréninggel készülünk. Amatőr csapat lévén az edzések látogatottsága finoman fogalmazva nem volt ideális az elmúlt hetekben, ami azonban tökéletesen érthető. A nyári szabadságolások, és egyéb elfoglaltságok is szerepet játszanak, elvégre a mi játékosaink a szabadidejüket áldozzák a sportra. Eddig mindössze egy edzőmérkőzést játszottunk, de az említett okok miatt nem is tervezek többet.

A ZTE-nél húszas keret dolgozik. A régi játékosok közül Gáspár Krisztina kismama, Major Alexandra sérülésből lábadozik, Gerencsér Petra pedig tanulás mellett már nem vállalta a további játékot.

A többiek maradtak, új játékos pedig nem érkezett.

– A létszámbővülést követően a mezőny egy részét nyilván nem ismerjük – folytatta Pergel Andrea. – Az újakról egyelőre nincsenek információink. Ez is közrejátszik abban, hogy konkrét célkitűzést sem fogalmaztunk meg a csapat felé. Öt-hat forduló után, amikor nagyjából láthatók lesznek már az erőviszonyok, talán megállapítjuk majd, hogy hol szeretnék végezni ezúttal a másodosztályban. Egy biztos: a legtöbbet szeretnénk kihozni a szezonból.

A bajnokság előtt a Magyar Kupa is vár még a zalaiakra: idegenben lépnek pályára, a Gyömrő ellen. Ellenfelükről annyit tudnak, hogy az NB II Keleti-csoportjában szerepel. A zalaiak vendégként is megpróbálják kiharcolni a továbbjutást. A bajnokságot is idegenben kezdik, Mosonmagyaróváron. Első fordulóbeli ellenfelük nem ismeretlen számukra, tavaly is itt szerepeltek a mosoniak. A bajnoki nyitányon a győzelem a cél.