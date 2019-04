Simán nyert és döntőben a Sopron

A női kosárlabda élvonal elődöntőjében Európa aktuálisan negyedik legjobb csapata, a Sopron volt a vendég Zalaegerszegen. A címvédő vendégek a párharcban 1-0-s előnnyel érkeztek.

ZTE NKK – Sopron Basket 62-90 (18-27, 21-19, 11-24, 12-20)

Zalakerámia Sportcsarnok, 400 néző. Jv.: Papp, Söjtöry, Csabai-Kaskötő.

ZTE: Koizar, Pusztai, Maltsi, Ndiba, Horti. Csere: Benke, Gáspár-Szalay, Kovács G. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Sopron: Casas, Turner, Dupree, Crvendakic, Határ. Csere: Dubei, Zahui. Vezetőedző: Roberto Iniguez.

Bátran és lelkesen kezdett a hazai csapat a toronymagas esélyes ellenféllel szemben (3. p.: 7-6, 5. p.: 12-11). A hazaiak főleg triplákkal operáltak (Pusztai, Ndiba), de nem tudtak eleget dobni a Fegyvernekyt sérülés miatt, Jovanovicot pedig létszám feletti légiósként nélkülöző Sopron ellen (6. p.: 12-19). Nagy energiákat mozgatott a ZTE, és vezetett is volna, ha például a már az első negyedben 11 pontig jutó Crvendakic nem az ellenfelet, hanem a zalaiakat erősíti. Az első játékrészt két triplával zárta és tette a maga szempontjából megnyugtatóvá a Sopron, mely ezzel a lendülettel kezdte a második tíz percet is.

Egy darabig alig volt vendég támadás gól nélkül, de a ZTE továbbra sem lankadt, és például 28-39 után is vissza tudott zárkózni (33-39). A második tíz percben Maltsi és Horti volt a kék-fehérek vezére, miközben a vendégeket edzőjük magánszámai óvták az elbizakodottságtól: Roberto Iniguez olyan hőfokon lobogott az oldalvonal mellett, mint ha csapatának legalábbis az utolsó szalmaszálba kellett volna kapaszkodnia ezen az estén. A ZTE-nek pedig annyit legalább sikerült elérnie, hogy a szünetben az állás alapján még nyílt találkozóról lehetett beszélni (39-46).

Fordulás után sebességet váltott a Sopron, és nem egész öt perc alatt jelentős előnyt épített (44-59). A vendégek megint alig hibáztak (Dupree például 6/6 után rontott először dobást a játékrészben), és ezt a szintet a ZTE már nem tudta követni. A vendégek még jól is védekeztek, a megszerzett labdákkal pedig követhetetlen sebességgel indultak meg. A harmadik negyed utolsó percébe fordulva, 50-70-nél ki kellett mondani, hogy eldőlt a párharc. A záró játékrészben majdnem 3 perc kellett az első zalai ponthoz (51-75), a vendégek kispadjáról pedig már érkeztek a fiatalok a pályára.

Hazai oldalon ott ült egyébként a cserék között Parker is, ám sérülése miatt játékára nem került sor. Kár is lett volna kockáztatni, hiszen a mérkőzés és vele a párharc is eldőlt régen, például mert a ZTE a záró negyedben 8 perc alatt egy akciógólt dobott, Kovács G. révén. (58-87). Ezzel együtt senki nem állíthatja, hogy a kék-fehérek ezen a második meccsen ne tettek volna meg mindent, a címvédő azonban ennyivel jobb volt.

A Sopron 2-0-ra megnyerte a párharcot, és bejutott a döntőbe, a ZTE a bronzéremért folytathatja majd.

Gáspár Dávid: „Gratulálok a Sopronnak a döntőbe kerüléshez! Ez a mérkőzés már a mi szempontunkból is sokkal jobb volt, mint az első összecsapás idegenben. Nagyon jól esett, hogy ilyen sokan itt maradtak a találkozóra, a lányok megérdemlik a biztatást, és talán meg is szolgálták. Megyünk tovább a megkezdett úton, igyekszünk a legtöbbet kihozni a szezonból, ez pedig nem más, mint a bronzérem.”

Roberto Iniguez: „A ZTE mindig nagyon harcos ellenfél, ma sem volt ez másként. Kiváló meccset játszottunk, és boldog vagyok, hogy újra harcolhatunk a bajnoki címért.”