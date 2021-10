Sima ZTE KK-vereség Debrecenben

Szombaton a férfi kosárlabda NB I A- csoportjában a Zalakerámia-ZTE KK együttese a DEAC-Tungsram vendége volt, de igazából nem tudta megnehezíteni az esélyesebb debreceniek dolgát. A DEAC simán győzött az egerszegiek ellen.

DEAC-Tungsram – Zalakerámia-ZTE KK 88-66 (21-12, 14-15, 27-22, 26-17)

Debrecen, 400 néző. Jv.: Földházi, Csabai-Kaskötő, Rácz.

DEAC: Thames 16/3, Lapornik 16/6, Valerio-Bodon 1366, Dzeletovic 13/3, Tóth Á. 15. Csere: Kerpel-Fronius G. 5/3, Aska 10, Kovács A., Neuwirth B., Balázs S. Vezetőedző: Milenko Topic.

ZTE KK: Wilson 2, Polster A., Guyton 16/12, Barnett 4, Horti 2. Csere: Parks 17/6, Csuti 4, Bonifert 2, Simó 6, Harris 8, Révész 5. Vezetőedző: Teo Cizmic.

Mindkét oldalon voltak sérüléssel bajlódó játékosok, a hazaiaknál például Tóth Ádám nem is lépett pályára az előző fordulóban, míg a vendégeknél Williamsnél és Paksnál is adódtak nehézségek. Mindenesetre a DEAC nem igazán bajlódott az ismerkedéssel, egy 10-0-s sorozattal nyitott, amikor Williams végre betalált, de erre már ellépett a házigazda. A ZTE saját nevelésű centere, Tóth Ádám nagyon élt a palánk alatt, dehát ő most debreceni színekben kosarazik és a fiatal Valerio-Bodon is nagyon hatékonyan játszott. Nagyra nőtt a különbség (14-2), de érkezett a pályára Parks, aki a zalaiknál egyértelműen lendületet hozott. Gyorsan 10 pontot „termelt” (21-18), kiegyenesedni látszott tehát a ZTE KK, azonban a lepattanók terén nem állt valami jól.

Ott volt a lehetősége a fordításra is, azonban a DEAC szorított a védekezésén, és újra ellépett tíz ponttal (30-20). Az, hogy nem lett nagyobb a különbség többek között annak is volt köszönhető, hogy Tóth Ádám három büntetőt is kihagyott, miközben a korábbi debreceni játékos, Guyton tudott kozmetikázni az eredmények (35-27). Amiben jobban állt a ZTE KK, az a dobópontosság, így semmi nem dőlt el.

Gyors hazai tripla indította a második félidőt, aztán újabb hazai pontok következtek (43-29), és innentől csak a kapaszkodás jutott megint az egerszegi együttesnek. Olyannyira, hogy a 25. percre 52-33-ra módosult az állás, és semmi jel nem mutatott arra, hogy a ZTE KK innen már vissza tudna jönni a meccsbe. A DEAC pontosabbá vált és határozottabb lett, magabiztosan vezetett és amikor Thames egy újabb hármast bevágott, szinte biztos, lett, hogy a ZTE KK ne tudja már utolérni a házigazdát (74-57). A végén nagyon biztosan győzött a DEAC, a ZTE KK – pár perc erejéről eltekintve – nem tudott komolyabb ellenállás kifejteni ellene…