Sima Falco KC-siker az Ubillát nélkülöző ZTE KK ellen

Szerda este pótolták az első fordulóból elhalasztott Falco KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda mérkőzést. A szombathelyi összecsapáson a címvédő nagyon magabiztosan győzött a jól kezdő, de aztán az egyik kulcsjátékosát nélkülöző ZTE KK ellen.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Zalakerámia-ZTE KK 74-55 (14-21, 26-8, 21-8, 13-18)



Szombathely, 2870 néző. Jv.: Cziffra, Frányó, Balog.

Falco KC: Váradi 7/3, Perl 5, Filipovity 16/9, Krivacsevics 3/3, Reddic 12. Csere: Benke 3, Hooker 9, Devaughn 11/6, Bíró 2, Lake 6. Vezetőedző Gasper Okorn.

ZTE KK: Doktor, Johnson 7/3, Williams 6, Djuric 16/9, Agafonov 9. Csere: Szabó Zs. 4, Simon 3, Bagó 5, Gulyás 5, Farkas. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Mindjárt egy rossz hírrel szembesülhettek mindazon ZTE-drukkerek, akik elkísérték csapatukat a Savaria Arénába. Emmanuel Ubilla, az egerszegiek amerikai-puerto rico-i irányítója nem volt ott a bemutatásnál, amivel egyértelművé vált, hogy lábsérülése nem jött rendbe a mérkőzés napjáig. Vele is az lett volna, nélküle meg pláne nehéz feladat előtt áll a ZTE KK, melynek kezdőjéből nem csak Ubilla, de Szabó Zsolt is hiányzott. Filipovity hármasára zalai részről Djuric válaszolt, majd Agafonov és megint Djuric volt sikeres (3-8). A vasiak egy légióssal kezdtek, az egerszegiek pedig a távoli dobásokat próbálták kihasználni. Sikerrel. A vasiak aztán pályára küldték újabb légiósaikat, de a ZTE továbbra is jól dobott (kivéve a büntetőket) és fegyelmezetten játszott, nem volt érdemtelen a vezetése az első negyed után. Djuric harmadik hármasával pedig tíz pont lett közte (14-24), Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője pedig igyekezett mindig friss emberek a pályán tartani. Más megoldás nem is tűnt célravezetőnek az egyik kulcsember (Ubilla) hiányában, a Falco kerete ugyanis kellően erős és bőven rotálható. Meg is kezdte a felzárkózást a házigazda, elég volt ehhez egy-egy kimaradt zalai lehetőség (24-27). Nem volt telt ház, de a nézőszámból is látszik, hogy kevesen sem voltak, Egerszegről a kék-fehérek drukkerei megtöltötték szektorukat. A 17. percben Reddic kosarával vezetett először a Falco (30-29), a ZTE KK egyre kevesebb tiszta helyzetet tudott kialakítani, és romlott a dobáspontosság. A címvédő vasiak kihasználták azt, hogy a ZTE KK ennek a negyednek az utolsó öt percében nem tudtak betalálni (!), míg a Falco 14-0-val zárta le ezt a szakaszt (40-29).

Fordulás után a zalaiak két és fél perc eltelte után találtak be először, amire azonnal jött egy Filipovity-hármas (47-31) és ez így, már nehéz helyzetnek tűnt. A ZTE KK még mindig gyengén büntetőzött, a visszakapaszkodás távolinak tűnt, a Falco pedig – ha lehet így fogalmazni – erődemonstrációt tartott. Hibákra kényszerítették az egerszegieket, akik ebben a negyedben kereken 6 perc után is csak 2 pontot szereztek… Az 57-31-es Falco-vezetés zalai szempontból nem festett túl jól, ráadásul a vasiak sem igazán erőltették meg magukat, mégis magabiztosan vezettek. Noha volt még vissza tíz perc, de ez a mérkőzés már ekkor eldőlt, vagy jönnie kellett volna egy olyan fordulatnak, ami viszont egyáltalán nem látszott. A ZTE KK lényegi változást nem tudott vinni a játékába az utolsó negyedre sem, csak kozmetikázott az eredményen. Megnyerte ezt a negyedet, de azért hiba lenne ebben kapaszkodót keresni, még úgy sem, hogy Ubilla tényleg nagyon hiányzott. Ez nem a ZTE KK napja volt, a Falco KC megerőltetés nélkül is biztosan győzött.

Gasper Okorn: – Elégedett vagyok a győzelemmel, és a mérkőzés egyes periódusaival. Ugyanakkor van még hová fejlődnünk, bízom benne, hogy hamarosan ennél is szebb arcát mutatja majd a Falco!

Bencze Tamás: – Amíg az első negyedben rá tudtuk kényszeríteni akaratunkat az ellenfelünkre, addig nem volt különösebb gond. A folytatásban viszont már a Falco diktálta a tempót, mi pedig sok hibát követtünk el – megérdemelten nyert a házigazda.