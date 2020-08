Sikerrel zárult a mountainbike-bajnokság az Alsóerdőn

Az esős időjárás ugyan nem volt ideális, ám az extrém körülmények hegyikerékpárban benne vannak a pakliban és így a sár sem rontotta el az Alsóerdőn vasárnap megrendezett Restart MTB XCO Nemzeti Bajnokságot.

A megyeszékhelyi ZKSE által rendezett viadalon a különféle kategóriákban 160 versenyző állt rajthoz, a nézők pedig számos remek teljesítményt láthattak. Ott volt mindjárt a legjobbak mezőnye, az elit kategória, ahol sem a nőknél, sem pedig a férfiaknál nem történt címvédés. A csatát a szebbik nemnél a fiatalos lendület döntötte el: a 19 éves Vas Kata Blanka első felnőttbajnoki címét szerezte a 30 éves címvédő, Benkó Barbara előtt.

A férfiaknál pont fordítva történt: a 37 éves Parti András jelentős fölénnyel hódította vissza a tavaly (2009 után először) elvesztett aranyérmet az alapvetően országúti kerékpáros Dina Mártontól, aki nagy harcban kaparintotta meg a második helyet a zalaegerszegi származású Palumby Zsombor kárára. A verseny válogató volt, a jövő nyári, tokiói olimpiára már meglévő egy-egy magyar női és férfi kvóta megszerzése volt a tét. A nőknél így az U23-as cyclocross világbajnoki ezüstérmes Vas és a már egyszeres olimpikon Benkó között nem dőlt még el semmi. A férfiaknál viszont úgy tűnik, hogy a korábban három olimpián is rajthoz állt Parti negyedik kvalifikációval koronázhatja meg és (vélhetően) zárhatja le pályafutását.

De a hazai színek képviselőire sem lehetett panasz. A házigazda ZKSE Szücs Borbála (U13) és Bruchner Regina (U15) révén két korosztályos bajnoki címet szerzett, míg Szücs Júlia (U15) és Kálmán Dániel Ákos (U15) ezüst-, illetve bronzérmes helyen zárt. Második lett Czenki Tamás a Master1 (30 év felett) és Horváth Szabolcs a Master2 (40+) kategóriában. Sylvester Balázs első éves U23-asként zárt ötödikként az elit mezőnyben.

A Limitless Team-XCO Nagykanizsa színeiben Hegedűs Heléna (U11), Greman Szonja (U17) Bokros Csenge Anna (U19) és Baranyi Dávid (U19) első, Horváth Áron (U19) második, Tóth-Almási Borbála (U17) pedig harmadik helyen végzett.

– Elégedettek lehetünk, csupa pozitív visszajelzést kaptunk a rendezésre és a pályára is – összegzett Szabó Zoltán főrendező. – A viadalon két bukás történt, az egyiket sajnos éppen a ZKSE-ben éremesélyes Szabó Léna (U15) szenvedte el, de mindkét versenyző jól van: kórházba vitték őket, de az eredményhirdetésen már ott is voltak. A szervezőmunka mellett természetesen nagyon büszkék vagyunk a versenyzőinkre is, elsősorban a bajnokokra és az érmesekre. Kálmán Dániel Ákos bronzérme váratlan, hiszen a korosztály mezőnyének legfiatalabb tagjaként szerezte, de nagyon szépen csillog a két Master-ezüst is.

További zalai eredmények. Nők, U13: 6. Kálmán Luca (ZKSE). Férfiak, U9: 5. Horváth Ármin, …9. Szabó Barna (mind ZKSE). U11: 8. Bruchner Máté (ZKSE). U13: 12. Martonics Armand, …16. Kultsár Lőrinc, 17. Tímár Péter, 18. Rabi Kristóf (mind ZKSE). U15: 4. Iván Borisz (ZKSE), …12. Sógor Bence, 13. Aradi Bendegúz (mind Nagykanizsa). U17: 14. Endrédi Máté, …16. Rákosa Bence (mind ZKSE). Master2: 5. Kerékgyártó Norbert, …7. Dervalics Gábor (mind ZKSE).