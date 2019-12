Sikeresen szerepelt a nagypáli roncsderbicsapat ebben az évben

Idén második alkalommal rendezték meg Nagypáliban a „Napkitörés Országos Bajnoki Roncsderby Futamot”, melyen első alkalommal indult versenyző a Nagypáli Verseny- és Szabad­idő Sport Egyesület színeiben.

Az év során az átigazolások következtében az egyesület 27 taggal bővült a kustánszegi csapatból. Most már nemcsak Magyarországról, hanem Ausztriából is vannak tagjai. A civil szervezet támogatást nyújt a versenyzőknek, akik a jövőben is Nagypáli címere alatt indulnak a futamokon, ­tájékoztatta lapunkat Hessel Ferencné.

Nemrég Bükfürdőn rendezte meg a MORSZ (Magyar Országos Roncsderby és Amatőr Rally és Újszerű Technikai Sportok Szövetsége) az év végi díjkiosztó ünnepségét. A közel 300 fő részvételével zajlott rendezvényen Nagypáli csapata összesítésben az ötödik helyezést érte el, és az ezzel járó díjakat vehette át.