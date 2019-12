Sikeresebb tavaszt várnak a mezőny második felében tanyázó csapatok szakvezetői

A megyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal az ősszel a 9–16. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek (ahol nem az edző nyilatkozott, ott ezt feltüntetjük).

9. Haladás-FC Keszthely

Horváth Gábor: – Keszthelyen nagy átalakulások történtek és történnek most is, hiszen a két egyesületből szeretnénk egyet csinálni. Ezért nehezen tudtunk igazolni a szezon előtt, de nagyon remélem, hogy tavaszra már tényleg sikerül az egyesítés és ismét a korábbi legendás egyesület, a Keszthelyi Haladás néven szerepel majd a csapat. Egyelőre az a cél, hogy legyen egy stabil megyei kettes együttesünk, ebben bízunk, hogy sikerül. A szezonunk hektikus volt, többek között az előbb elmondottak miatt is. Nálunk sem mindig az játszott, akit akartunk volna, hanem aki ráért, ez az amatőr futball egyik jellemzője.

10. Znet-Telekom Becsehely

Vittman Ádám: – Egy új kihívás volt nekem, hogy nyártól egy felnőtt csapatot irányíthatok. Mivel szülőfalumról volt szó, álltam elébe a feladatnak. Nyáron a csapat ugye visszalépett a megye egytől, mert nem tudtunk volna megfelelni az utánpótlást érintő szabályoknak. Meghatározó játékosok távoztak a keretből, helyükre pedig az ifiben nevelkedő srácok kerültek, akikkel maximálisan elégedett vagyok. Jól kezdtük a bajnokságot, fegyelmezetten és jól fociztunk mindaddig, amíg 3-4 emberre munkahelyi, valamint iskolai elfoglaltság miatt nem tudtam számítani. Sajnos, ezt az együttesünk már nem bírta el, ezért az őszi szezon közepén kicsit alulteljesítettünk attól, mint amit elvártam. A végére aztán kihúztuk magunkat és emelt fővel zárhattuk az őszt. Végezetül ezúton szeretnék kellemes ünnepeket kívánni minden játékosomnak és a szurkolóinknak.

11. MP Kanizsa Murakeresztúr

Visnovics László: – Rövid időn belül kétszer is megnyertük a bajnokságot, és a csapat többsége, valamint a szurkolók is kérték, hogy ha lehet, akkor lépjünk feljebb. Tudtuk azt, hogy ez az osztály más, mint a harmadosztály, hiszen sokkal erősebb csapatok vannak, de szerettük volna magunkat felmérni. Összességében azt mondom, hogy szerintem nem okoztunk a játékunkkal csalódást. A probléma az volt, hogy a végére, az utolsó négy meccsre sérülések, munkahelyi, illetve iskolai elfoglaltságok miatt kicsit elfogytunk. A csapatban maradt egy-két pont, de összességében elégedett vagyok az őszi teljesítménnyel, ezt a fél évet arra szántuk, hogy megismerjük a többi csapatot. A célunk egyértelmű, hogy ne essünk ki, ne legyenek kiesési gondjaink. Jelen pillanatban a határszélen mozgunk, ott vagyunk a kiesőzóna közelében, de azt is tudni kell, hogy az előttünk lévő csapatok mind játékerőben, mind minőségben előttünk járnak. Összességében a 8–10. helyet céloztuk meg, jelenleg a 11. helyen vagyunk, ami szerintem még mindig nem rossz. Támadóposzton mindenképp szeretnénk erősíteni, csak azt is tudni kell, hogy ilyenkor télen fizetni kell a játékosokért. Ha nem sikerül olyan játékost megszerezni, akiért nem kell fizetni, akkor marad ugyanez a keret, aztán megpróbálunk úgy felkészülni, hogy ne legyenek kiesési gondjaink.

12. Nagykapornak

Erdős János: – A szezon előtt sejteni lehetett, hogy az egycsoportos megye kettes bajnokság bevezetésével az idei év színvonalasabb lesz. Ennek megfelelően próbáltunk mi is készülni az idényre, sajnos ez csak részben sikerült. Hazai győzelemmel kezdtünk, ez bizakodásra adott okot, de utána következtek olyan mérkőzések, melyeken egy kis szerencsével több pontot is szerezhettünk volna. A bajnokság közepétől egy sérüléshullám érte el a csapatot, szinte nem volt olyan mérkőzésünk, amikor ugyanazzal a csapattal kezdtünk, mint ami előtte levő mérkőzésen volt. Ennek következménye, hogy belefutottunk egy nagy zakóba Cserszegtomajon. Ezután már csak két bajnoki mérkőzésünk volt hátra, nagyjából sikerült rendezni a sorokat. Az utolsó bajnokin igaz, hogy verességet szenvedtünk, de voltak biztató jelek, melyre tavasszal tudunk építeni és egy sikeresebb tavaszt tudunk produkálni. Köszönjük szurkolóinknak a buzdítást, hogy a nehézségekben is kitartottak mellettünk. Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!

13. Windoor-Páterdomb

Lukács László: – A két csoport összevonásával egy színvonalasabb bajnokság jött létre. Ezért próbáltunk erősíteni minden csapatrészben, ami többé-kevésbé sikerült is. A támadójátékunk feljavult, viszont a helyzeteket még mindig nem tudtuk megfelelően kihasználni. Az igazolások ellenére a védelemben többször kellett nem igazán védekező típusú játékosokat szerepeltetni, ami meglátszott a kapott gólokban. Az edzéslátogatottságon javítani kell, mert ebben az osztályban sem lehet edzés nélkül jó eredményt elérni. A célkitűzésünktől nem vagyunk nagyon lemaradva, de ehhez a hazai mérlegünkön javítani szeretnénk.

14. Bak

Eszter Róbert: – Szűkös kerettel, de ígéretektől feltöltődve vágtunk neki a bajnokságnak, már ekkor borítékolható volt, hogy erőn felüli teljesítménnyel is nehéz hónapok várnak ránk. Sérülések, munkahelyi elfoglaltság, magánügyi problémák és egyéb távolmaradások miatt legtöbbször 8-9 játékos állt rendelkezésemre, hiányukat az U19-es csapatból pótoltuk, ezzel gyengítve teljesítményüket a bajnokságokban. Sajnos egyetlen mérkőzésen sem tudtunk teljes kerettel kiállni, még így is zömében megvolt a lehetőségünk pont, pontok megszerzésére, de egyéni hibák és a felforgatott összeállítás miatt nem sikerült. A szerencse még köszönő viszonyban sem volt velünk, adott mérkőzésen 3 lőtt gól, 4 kapufa és rengeteg kihagyott helyzet után is vesztesen hagytuk el a játékteret. Végül mindent összegezve szerintem 8-10 pont csúszott ki a kezünkből, amivel jobb helyzetből várnánk a tavaszi szezont. A keret megtartása mellett télen 4-5 minőségi játékost szeretnénk igazolni, hogy egy hosszabb, erősebb kerettel elérjük céljainkat, senkinek se legyünk kellemes ellenfél, és az idény végi értékelésnél több pozitívumról és eredményességről tudjunk beszámolni. Mindenkinek jó pihenést, kellemes ünnepeket kívánok.

15. Borsfa

Gérnyi István: – A szezon elején még a második vonalban való indulásunk is kérdéses volt anyagi okok miatt, így amikor végül is vállaltuk a rajtot, az első bajnokinkat két edzés, valamint egy felkészülési találkozó után vívhattuk. A harmadik körben aztán megszereztük első győzelmünket is a bajnokságban, mely a déli és az északi csoport összevonásával egyértelműen erősebb lett. A rajt után az őszi szezon közepén tulajdonképpen csapatunk erejének, felkészültségének felmérése zajlott részünkről, majd a hajrában már olyan jelek is mutatkoztak, melyek a továbbiakra több jót is ígérnek. Ugyan csak egy pontot szereztünk ezeken a meccseken, de lehetett volna az akár kilenc is. Mindenképpen kiemelném, hogy az az utánpótlásunk, mely több játékost is adott felfelé, a hetedik helyről várja a folytatást, egyben pedig mindenkinek köszönöm, aki valamit is tett a borsfai fociért az elmúlt hónapok során.

16. Pölöske

Horváth János elnök: – Összességében elmondhatjuk, hogy sem a felnőtt csapat, sem a tartalék nem az elvárásoknak megfelelően szerepelt. Ez betudható a sok sérültnek és az eligazolásoknak. A vezetőség azon dolgozik nagy erőkkel, hogy a tavaszi szezonkezdetre újult erővel, felkészülten induljon a csapat.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Gutorfölde 15 13 0 2 63 – 14 39

2. Letenye 15 12 2 1 46 – 19 38

3. Cserszegtomaj 15 9 2 4 52 – 32 29

4. Zalaszentiván 15 8 4 3 46 – 21 28

5. Gelse 15 8 3 4 40 – 32 27

6. Nova 15 8 2 5 32 – 20 26

7. Böde 15 7 3 5 37 – 24 24

8. Zalaszentmihály 15 7 2 6 45 – 28 23

9. Keszthely 15 7 2 6 39 – 27 23

10. Becsehely 14 7 2 5 30 – 35 23

11. Murakeresztúr 15 4 3 8 24 – 32 15

12. Nagykapornak 15 3 4 8 35 – 49 13

13. Páterdomb 15 2 5 8 17 – 39 11

14. Bak 15 2 2 11 19 – 58 8

15. Borsfa 15 2 1 12 21 – 55 7

16. Pölöske 14 1 1 12 18 – 79 3