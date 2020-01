Sikeres ősz Molnáriban

A megyei labdarúgó III. osztály Déli csoportjában a Molnári várhatja az élről a tavaszi folytatást, hét pont előnye van a második helyen álló Miklósfa előtt.

Nagyon jól kezdte a 2019/2020-as szezont a Molnári, hiszen rögtön az első mérkőzésén 6-1-es sikert aratott a tabellán jelenleg 3. helyen álló Szerdahely FC ellen. A következő fordulóban a Zalakaros elleni találkozó sajnálatos esemény miatt szakadt félbe, a csapat játékos-elnöke, Grudics Kristóf súlyos, töréses bokasérülést szenvedett, ő jelenleg is rehabilitációs időszakát tölti. Az együttes egészen az őszi szezon zárásáig őrizte hibátlan mérlegét, csupán a november 17-ei, Sand elleni találkozón kapott ki 2-0-ra, addig mind a tizenegy mérkőzését megnyerte. A csapat mind támadásban, mind védekezésben jól szerepelt, hiszen a Molnári nevéhez fűződik a legtöbb rúgott (61) és a legkevesebb kapott (13) gól is a szezonban. Az őszről az egyesület elnökét, Grudics Kristófot kérdeztük.

– Az ősz nagyon jól sikerült számunkra, hiszen 13 mérkőzésünkből tizenkettőt megnyertünk, és mindössze egy vereséget szenvedtük – kezdte az elnök. – Összességében ez azt jelenti, hogy van 36 pontunk, és héttel állunk a második Miklósfa előtt. Az egész csapatunk jól teljesített az őszi szezon során, mivel rúgtunk 61 gólt, mely a legtöbb, a 13 kapott pedig a legkevesebb a csoportunkban. A célunk egyértelmű a továbbiakban, tavasszal szeretnénk megtartani első helyezésünket. Sajnos több sérültünk is volt a félszezon során, sok játékosunk pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt több mérkőzésről is hiányzott. Mivel a tavaszi idényben sem biztos, hogy mindezek másképp alakulnak, ezért ha tudunk, akkor igazolnánk néhány játékost. Január közepén el is kezdjük a felkészülést heti két edzéssel, és ahogy az időjárás engedi, szeretnénk majd minél több felkészülési mérkőzést is játszani.

A csapat házi góllövőlistája:

15 gólos: Adorján Ferenc.

8: Kaczeus Péter.

7: Körösi András.

6: Kanizsai István.

4: Grabant János, Kéri István, Stejer Gábor.

3: Markek Péter.

2: Forgács Patrik.

1: Bernáth Márton, Miháczi Attila, Svélecz László, Szalai János, Tislér Richárd.