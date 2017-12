Sikeres évet zár a KVDSE

A Keszthelyi Városi Diáksport Egyesület atlétikai szakosztálya történetének legnagyobb sikerét érte el az idei évben. Máté Tamás, a junior Eb-n az olaszországi Grossettóban bekerült a 200 m-es síkfutás döntőjébe, ahol 8. helyezést szerzett. Ám nem csak ez volt a jó az elköszönő évben a KVDSE-nek: négysávos rekortáncsíkot építenek, amivel javulnak az edzéslehetőségeik.

Keszthelyi atléták már korábban is több világversenyre eljutottak, ám döntős helyezést nem sikerült még elérniük. Egészen mostanáig, és ebből a szempontból is érdekes év volt a Balaton-partiak számára a 2017-es esztendő. Csikós József, a sprint- és ugrószakág edzője persze Máté Tamás eredményeit emelte ki értékelésében.

– Tamás pályafutása sem szokványos, hiszen idén került be az atlétikai életbe, és meglepőbbnél meglepőbb futásokat produkált, hatalmas fejlődésen ment keresztül – hallottuk Csikós Józseftől. – A 100 és 200 m-es síkfutásban a felnőtt ranglista harmadik és első helyére került 10,61 és 21,19 mp-es időkkel. A korosztályos bajnokságokon mindkét számban bajnok lett, és Tel-Avivban a felnőtt Európa-kupán is a győztes magyar váltó befutója volt. Tamás junior és felnőtt bajnokságokon és versenyeken látványos eredménylistája meghatározta az év eredményességét. Az ifjúsági fiúknál Árvai Kevin távolugrásban Miskolcon lett bronzérmes. A serdülő lányoknál Szabó Laura idén látványosan fejlődött és 546 cm-es eredményével serdülő válogatott lett, a serdülő liga 2. helyezésével vívta ki a válogatott szereplését.

Ami továbbra is örömteli a KVDSE atlétáinak, hogy a felnőtt csapatbajnokságon újra el tudtak indulni fiatal sportolóikkal és több csapatot megelőztek. A kölyökatlétikai versenyeken Némethné Kaszás Judit és Béres Tibor irányításával szép eredményeket értek el az U9 és U11-es korosztályokban. Dr. Kardos József középtávfutó csoportjában idén több tehetséges fiatal bontogatja szárnyait, akik később remélhetőleg országos szintre léphetnek, hiszen a tapasztalt edző kezei alatt az évtizedek során több korosztályos bajnok és válogatott pallérozódott.

Ám van még örömteli hír a keszthelyieknél. Mi is többször írtunk már róla, hogy „legendásan mostoha” körülmények között dolgozhat az egyesület, annak ellenére, hogy a KVDSE atlétái évről évre szállítják a sikereket. Nos, a feltételek javulni fognak! Keszthely városa és a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával tavaszra az Egyetemi-pályán távol- és hármasugró, valamint 120 m-es, négysávos műanyag borítású gyakorlópálya készül el.

– Ígéretet kaptunk arra, hogy használhatjuk az öltözőket is, mert eddig a gyerekek méltatlan körülmények között öltözhettek át és többször az időjárás is bosszúságot okozott az edzések alatt – tette hozzá a fentiekhez Csikós József. – Bízunk benne, hogy a jobb körülmények javítanak az eredményességben és több fiatalnak hozzák meg a kedvét az atletizáláshoz. Eddig sem panaszkodtunk a lehetőségeinkre, de azért jobb körülmények között talán mindenki jobban érzi magát.

A számos válogatottat nevelő szakember a sportág helyzetével kapcsolatban azt is elmondta: továbbra is probléma a fiatalok kényelmes életmódja, sokaknak az érdektelensége, a motiváció hiánya, és a tanulók nagy fokú tanulmányi leterheltsége. A felvételi pontok emelkedése, és a nyelvvizsga is különórai felkészülést igényel. Csikós József szerint mindez még több áldozatot követelne, azonban azt tapasztalja, hogy többszöri folyamatos meggyőzés és próbálkozások ellenére is csak kevés fiatalt sikerül megnyerni a mindennapos munkának, pedig többen is kiváló adottságokkal rendelkeznek.

– Máté Tamás példája azt bizonyította, hogy az atlétika döntően a képességekről szól, s ha jó útra tereljük ezeket az adottságokat és jól fejlesztjük, akkor látványos előrelépés érhető el – véli Csikós József. – A következő év ad majd választ arra, hogy tudunk-e továbbfejlődni, mennyit jelent majd az alapozás fejlesztő hatása. Nem volt könnyű elfogadtatni Tamással sem azt, hogy a gyorsan és viszonylag könnyen jött siker után a folyamatos alapozó munkát elvégezze és megszokja a heti hat edzés okozta fáradalmakat. Jelenleg gyógytornász segítségével a speciális izmok erősítésén, lazításán dolgozunk, hiszen korábban számára ezek kiestek, mivel csak nagyjából egy éve edz rendszeresen. Egyelőre hidegben és aszfalton futással tudunk csak felkészülni, ami az optimálistól nagyon távol van, ám később már szögescipős futásokat is tervezünk, de ehhez Egerszegre kell utazni. Reméljük, hogy a következő versenyszezonban is több szép sikert érhetünk el és tavasztól a jobb körülmények is segítenek ebben bennünket, és további tehetségek mutathatják meg képességeiket.