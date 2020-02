Sikerélmény helyett egy újabb pofon: ZTE-vereség Lipóton

Szerdán Lipóton lépett pályára a ZTE FC élvonalbeli labdarúgó csapata, amely az NB III Nyugati csoportjában újonc Lipót Pékség SE vendége volt a Magyar Kupa nyolcaddöntő első mérkőzésén. A lipótiak 3-1-re nyertek a ZTE ellen, ami újabb pofon, s nemhogy nincs sikerélmény nincs, de van egy nagyon kínos eredmény.

Lipót Pékség SE – ZTE FC 3-1 (1-0)

Lipót, 250 néző. Jv.: Gaál (Király, Kovács G.).

Lipót Pékség SE: Dénes Zs. – Kovalovszky, Csete, Tóth, Zimonyi – Bieder, Harsányi, Zámbó, Simita – Kapa Márkó, Nagy O. Vezetőedző: Varga Péter.

ZTE FC: Szemerédi – Szépe, Bobál D., Kocsis, Gergényi – Bedi, Ostrek (Ikoba), Barczi – Babati (Radó), Bobál G., McWoods. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Harsányi (7.), Csete (57.), Zimonyi (76.), illetve Ostrek (61.).

Kiállítva: Barczi (52.).

Noha két osztály különbség van a két csapat között, ráadásul a lipótiak újoncok az NB III-ban, nem volt szabad félvállról venni a kisalföldi együttest. Csoportja élmezőnyéhez tartozik, motivált labdarúgókkal, akik magasabb osztályokban is megfordultak. szerdán szeles idő fogadta Lipóton a két csapatot, s ennek is szerep jutott, hogy már a találkozó elején vezetést szerezzen a házigazda. Harsányi Zoltán lőtt kapura a tizenhatoson kívülről, a labda pattogott és végül a kapuban kötött ki.. Nehéz volt távolról megállapítani, hogy a szél mennyire befolyásolta a lövést, mindenesetre a széltől támogatva kezdett a Lipót és vezetett, 1-0. Volt némi zavar a zalaiaknál, aztán szép fokozatosan átvette az irányítást, a félidő közepétől pedig egyértelműen fölénybe került. Az igaz, hogy a Lipót viszont bátran kontrázott, de helyzet csak Szépe előtt adódott, ám lövése elakadt a hazai kapusban. A ZTE többet támadott Ostreknek volt egy nagy helyzete, de 11 méterről fölé lőtt, majd a szünet előtt a Lipót egy kontra végén majdnem meglepte az egerszegieket.

A második félidő egy zalai, pontosabban Bobál Gergely helyzetével indult, de a kimaradt ez is. Aztán az 51. percben Barczi cselezett a kapu felé, a 16-os előtt elesett, de a játékvezető nem befele, hanem kifele ítélt szabadrúgást, a zalai játékos pedig sárgát kapott. Ez volt neki már a második, így a pirosat is megkapta. A ZTE FC pedig megkapta a második gólt is… A kiállítás után a Lipót felszabadultabban játszott, zavarba tudta hozni az élvonalbeli ellenfelet. Az 57. percben egy bejövő labdát Szemerédi kiütött, de középen érkezett Csete és 10 méterről a kapu közepébe lőtt, 2-0. A tíz emberrel játszó ZTE ekkor kezdett ocsúdni és kezdett el nagyobb erőket mozgósítani. A 61. percben Babati futott el a bal oldalon, majd Ostrekhez játszott, aki egy csel után 12 méterről szépített, 2-1. Az egerszegiek igyekeztek, hogy megmeneküljenek a szégyentől, hiszen egy vereség az NB III-as ellenfél otthonában mindenképpen az lett volna. Ám, hibába volt meg a labdabirtoklási fölény, hiába jött be Ikoba és Radó is, a 76. percben addig bizonytalankodott a zalai védelem, míg Zimonyi 13 méterről simán a kapuba lőtt, 3-1. Akárhogy is nézzük, ez az eredmény tíz emberrel játszva is kínos eredmény volt, a folytatásban a ZTE FC ugyan támadott, jobbára a Lipót térfelén zajlott a játék, de igazából nem tudott helyzetet kialakítani.

Győzött a Lipót Pékség SE, méghozzá megérdemelten, a ZTE FC veresége pedig most már igencsak elgondolkodtató. Sikerélmény helyett jött egy újabb pofon, s igaz, hogy lesz egy hét múlva még a visszavágó, amin Zalaegerszegen akár tovább is lehet még jutni, de ez az eredmény szégyen, bárhogy is nézzük…