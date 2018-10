Sérülésektől sújtva készül a bajnoki rajtra a ZTE NKK

Szerdán a ZTE NKK női kosárlabda­csapata is megkezdi a 2018–2019. évi bajnokságot. A zalaiak – a tavalyi bravúr után, amikor negyedikek lettek – az új bajnokságra is úgy készülnek, hogy a végén akár lehetőségük legyen újra meglepetést szerezni, de azt is tudják, mindez nagyon nehéz lesz. A ZTE NKK szerdán 18.30-kor a DVTK otthonában kezd.

Gáspár Dávid vezetőedző már a harmadik bajnoki évadban áll a csapat élén, de az előző két rajthoz képest most kissé gondterheltebb, ugyanis éppen a nyitányra érte el a csapatot a sérüléshullám. – Sajnos nem sikerült a felkészülésünk úgy, ahogy elterveztük, ugyanis sérülések és betegségek nehezítették a munkát – kezdte szezon előtti esélylatolgatását Gáspár Dávid. – Természetesen a rajtot várjuk, de jelen pillanatban körülbelül 75 százalékos állapotban van a csapat a remélthez képest. Egy felkészülési mérkőzésünket el is kellett halasztani a felkészülés hajrájában, mert sok volt a sérült, és a legnagyobb gondot az jelentette, hogy edzéseken sokszor az öt öt elleni játékot sem igazán tudtuk gyakorolni. A kérdésre, hogy összességében milyen bajnokságra számít, Gáspár Dávid egy sokak számára talán meglepő felméréssel is szolgált.

– Az utóbbi évek egyik legkiegyensúlyozottabb és legerősebb bajnoksága lesz a mostani – mondta. – Ki­éle­zett párharcok várhatók, s úgy gondolom, hogy a Sopron, Szekszárd, Győr, Diósgyőr négyes tovább erősödött, utánuk jövünk mi, a PEAC és a Cegléd. Nem véletlenül, sportági elemzők jelenleg a magyar bajnokságot Európában a harmadik–negyedik legerősebb pontvadászatként tartják nyilván. Csapatunk is erősödött, hiszen normál esetben bővült a rotációnk, több tehetséges játékos csatlakozott hozzánk. Két légiósunkat, Nadia Parkert és Sigi Koizart is megtartottuk, és az volt a koncepciónk, hogy így ne négy, hanem csak két légióst kelljen a csapatba építeni. És akkor a sérültekről… Koizar és Parker játéka is erősen kérdéses a szerdai nyitányon, Hegedüs-Őri Györgyi sem egészséges, de ő talán játszhat. Pusztai Petra viszont nem, hiszen a hétfői edzésen mi is láttuk, hogy szép kis „bucira" nőtt a bokája… – Aki hadra fogható lesz, velük számolunk, s maximálisan bízom a csapatban, ám egy rajt előtt ennyi sérülttel számolni nem jó előjel – mondta Gáspár Dávid. – A DVTK eleve esélyesebb nálunk, válogatott játékosok és nagyon jó légiósok alkotják együttesüket. Annyian leszünk, ahányan, de a maximumot adjuk ki magunkból. Természetesen nem hagyható ki megkérdezni az egész bajnokságra vonatkozó cél­kitűzést sem. – Az első hat közé jutás az alapcél, ami az elmondottak alapján is nagy kihívás. Tavaly nagy bravúr volt a négy közé jutásunk, most azt mondom: ezt megismételni duplán különleges teljesítmény lenne.