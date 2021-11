Serdülők országos bajnoksága Zalaegerszegen: bronz is jutott a zalai birkózóknak

Szombaton, két év után rendeztek ismét korosztályos országos birkózóbajnokságot a városban: a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornacsarnokában a serdülők kötöttfogású mezőnye randevúzott. A házigazda Zalaegerszegi Birkózó SE egy éremmel gazdagodott Gyarmati Balázs révén.

Ezt ne hagyja ki! Új élettársával bujkálhat Jakab Péter?

A 2006-2008-ban születettek bajnokságára is rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, hiszen hiába volt előzetesen 210 nevező, folyamatosan változott azok létszáma, akik valóban szőnyegre léphettek. Több fiatal is az utolsó napokban került karanténba, így ténylegesen 119-en mérlegeltek le a szombati napra. Ettől függetlenül izgalmas csatákban nem volt hiány.

Ám előbb essék szó az idén 100 éves Magyar Birkózó Szövetségről, mely ez alkalomból országos kampányt tart. Ennek keretében minden olyan hazai műhelybe ellátogatnak az MBSZ képviselői, ahol komoly szakmai munka folyik. Így történt ez Zalaegerszegen is, ahol Bacsa Péter, a sportszervezet alelnöke tette tiszteletét, aki Balaicz Zoltánnak, Zalaegerszeg polgármesterének adta át a szövetség centenáriumi díszoklevelét, amiért a város teljes mellszélességgel a sportág mögött áll. Bacsa Péter azoknak is elismeréseket adott át, akik helyben sokat tesznek a sportágért. A Zalaegerszegi Birkózó SE elnöke, Soltész János, a klub szakmai igazgatója, Berzicza Ferenc, valamint vezetőedzője, Gerencsér Zoltán mellett Zrinszki István támogató és a könyvelést felügyelő Lovasi Adrien is kapott elismerést.

Egy évvel ezelőtt a ZBSE Diák I. korosztályú bajnokságot rendezett volna, ami azonban a járvány miatt elmaradt. A viadalon a megyeszékhelyi klubból többen is aranyeséllyel indultak volna. Ma ők már a serdülők közé tartoznak, ahol a fiatalabb évjáratot képviselik, ám a szombati erőpróbán így is megállták a helyüket. Olyannyira, hogy közülük Gyarmati Balázs például remek birkózással bronzérmet szerzett az 57 kg-osok mezőnyében.

– Egy érmet és egy helyezést vártam a versenyzőinktől, és ez be is jött – mondta el Gerencsér Zoltán vezetőedző. – Ezek a srácok elsőéves serdülők, tehát jövőre is ebben a korosztályban indulhatnak, de a kategóriájukban már most is számolni kell velük. És még egy zalai érem is született: a Kanizsa BSE színeiben indult a holland, de magyar állampolgársággal is rendelkező Mate Van Os, aki a 41 kg-ban lett harmadik.

A zalai eredmények. 41 kg: 3. Mate Van Os (KBSE). 57 kg: 3. Gyarmati Balázs (ZBSE), 5. Varga Zalán (ZBSE). 62 kg: 5. Henczi Benjámin (ZBSE). Edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland. A csapatpontversenyt az ESMTK nyerte meg 37 ponttal, a Dorogi NC (28) és a Diósgyőri VTK (22) előtt.