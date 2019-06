Semmit nem csökkent a harci kedv Horváth Ádámnál

Ahogyan arról már beszámoltunk, biztossá vált, hogy a Kanizsa Motocross SE tizenegy éves versenyzője, Horváth Ádám bejutott a moto­krossz junior Európa-bajnokság csehországi döntőjébe, amit július végén Loketben rendeznek meg.

A legutóbbi versenyhétvégén ez kicsit sem csökkentette az ifjú motoros elszántságát. Ekkor ugyanis a szerbiai Krusevac-Globare adott otthont a zóna-Eb Dél-keleti csoportja utolsó, sorrendben negyedik versenyének, amelyen Ádám pontos, gyors és kemény motorozással ismételten második lett. (Sorozatban így végzett egyébként mind a három versenyén, amelyen elindult.) Tette mindezt úgy, hogy a viadal mindkét futamában csupán néhány másodperccel lemaradva az első versenyzőtől ért célba másodikként.

Ezzel szerzett újabb 44 pontot, és az összetettben elért 130 pontjával egyet előrelépett, és az előkelő 2. helyen végzett. A júliusi, csehországi Eb-döntőbe egyébként az első versenyző jutott be kategóriánként. A szerbiai viadal rangját az is növelte, hogy egyidejűleg szerb bajnoki és Balkán bajnoki verseny is volt, így aztán Horváth Ádám gyűjteménye egyszerre három kupával és egy éremmel is gazdagodott.

Az Eb-döntőig hátralévő időben főként kőkemény edzések, edzőtáborok következnek, de a fiatal kanizsai motoros családjától azt is megtudtuk: ha sikerülne támogatókat találniuk, akkor elindulhatna az olaszországi világbajnoki döntőben is.