Semjénházai bravúr Gellénházán

A hét végén a 7. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban.

Olajmunkás Gellénháza–Semjénháza 4–6 (3–4)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Vincze G.

Gellénháza: Simon – Horváth P., Papp, Szántó, Czibor, Lukács, Horváth B., Bognár (Toplak), Szabó, Horváth L. (Nagy), Odonics. Edző: Bencze Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya, Kovács (Szollár), Pál Mi., Orbán, Szakmeiszter J. (Orsós), Dömötör (Horváth M.), Pál Ma. (Novák), Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

Hazai szempontból egészen balszerencsésen kezdődött a mérkőzés, alig több mint negyed óra elteltével 0–3 állt az eredményjelzőn, és a vendégeknek túlságosan meg sem kellett erőltetniük magukat. A tetemes hátrány sem törte meg az Olajmunkást, sikerült is még a szünet előtt egy gólra feljönniük. Fordulás után tovább rohamozott az Olaj, de a vendégek is mindent beleadtak, és egy javukra szóló különös ítélet után elvégzett furcsa szabadrúgás, valamint már a meccs végén egy szép kontra végleg eldöntötte a három pont sorsát.

Gólszerzők: Horváth P., Szántó, Szabó (11-esből), Papp, ill. Pál Ma. (2), Schuller (11-esből), Szakmeiszter J., Pápai, Novák. Jók: Horváth L., Szántó, ill. az egész csapat. U19: Gellénháza–Semjénháza 17–0.

Creaton-Lenti TE–Femat Csesztreg 1–1 (1–1)

Lenti, 300 néző. Jv.: Novák R.

Lenti TE: Simon (Balogh B.) – Varga, Kondákor, Lovrencsics, Fehér, Ágoston (Orsós), Sárkány, Porédos, Dolmányos, Mihalecz (Hajnal), Máyer (Balog G.). Edző: Szarka Péter.

Csesztreg: Kiss Be. – Őr (Kancsal), Pál, Szekeres, Horváth, Kiss Ba., Nagy M., Szabó (Magai), Elek, Kiss Bá., Nagy R. Edző: Németh Imre.

A szomszédvári rangadón már az első félidőben kialakult a végeredmény. Két kontratámadásból születtek a találatok, előbb Mihalecz szerzett vezetést a hazai csapatnak, majd pár perccel később Elek Zsolt egyenlített. Ígéretes helyzetek voltak mindkét oldalon, de ezek rendre kimaradtak. A lapokkal teletűzdelt második félidő küzdelmes volt, de gól nem született, így a döntetlen megfelelt mindkét csapatnak.

Gólszerzők: Mihalecz, ill. Elek. Jók: az egész csapat, ill. Elek, Kiss Be. Kiállítva: Kondákor (76., Lenti TE). U19: Lenti TE–Csesztreg 3–0.

Hévíz–Zalaszentgrót 2–1 (0–0)

Hévíz, 300 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Ruzsik – Meidl, Giber, Tóth G., Török (Nagy R.), Horváth M., Nedelkó, Szi-Péter Zs., Pajor, Buzási (Baráth), Vass (Székács). Edző: Damina László.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Liegler (Kovács B.), Horváth D., Horváth E. (Lampert), Tóth D., Csarmasz, Sümegi, Gájer P. (Farkas K.), Csik, Nagy T., Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Gyönyörű, őszies, ámbár szeles időben kezdődött a mérkőzés, melyet 300 néző követett élőben. A két csapat az első perctől kezdve nagy erőket mozgósított, mely a pálya középső részén eredményezett folyamatos játékot, a kapuk elvétve forogtak veszélyben. A 30. percben Horváth Márió került helyzetbe az 5-ös sarkán, de lövés helyett a passzt választotta, melyet a vendégek kapusa lelesett. A második félidőnek a Zalaszentgrót adta meg az alaphangot: a 46. percben a körívről végzett el szabadrúgást a vendégcsapat, a felívelést a kapu előterébe fejelték és Gájer a kapust megelőzve a hosszú sarokba juttatta a labdát, 0–1. A kapott gólt követően a Hévíz nagyobb sebességre kapcsolt, melynek perceken belül meg is lett az eredménye: egy csúsztatás talált zalaszentgróti kezet a vendég büntetőterületen belül, a jogosan megítélt 11-est pedig Tóth Gergő Ádám magabiztosan értékesítette. Középkezdés után a góltól felpörgő hévíziek egy visszatámadás során megszerezték a második, egyben győztes találatukat: az 55. pecben egy indítást Pajor Imre tett maga elé fejjel, melyre a vendégkapus ­robbant ki 25 méterre a kapujától, de a portás elvétette a labdát, Vass György pedig köszönte szépen és behelyezte a játékszert az üres kapuba. A két csapat egy rendkívül küzdelmes mérkőzést játszott egymással, habár a Hévíz

végig dominált, nem sokon múlt a zalaszentgróti meglepetés.

Gólszerzők: Vass, Tóth G., ill. Gájer P. Jók: Szi-Péter Zs., Baráth, ill. Horváth D., Gájer P., Csarmasz.

Zalalövő–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 1–1 (0–1)

Zalalövő, 70 néző. Jv.: Siket L.

Zalalövő: Dóra – Penczák (Horváth T.), Kellner, Cser, Cseresnyés, Sipos, Zsoldos An. (Kiss B.), Zsoldos At., Gyenese, Darabos (Tóth G.), Flander (Wágner). Edző: Vaspöri Zoltán.

Kiskanizsa: Parragi – Csordás, Boros, Piecs, Nagy R. (Anger), László, Rácz, Horváth G., Mulasics, Ötvös, Abay Nemes. Edző: Lukács István.

A hatpontos összecsapáson a vendégek korán vezetést szereztek, majd a hazaiak folyamatos nyomás alá helyezték a vendégkaput. Az első félidőben a ZTK-nak, a másodikban a látogatóknak voltak helyzeteik, de ezek mind kimaradtak. Végül a hazai igyekezetet siker koronázta, Wágner a mérkőzés vége felé egalizált. A döntetlen igazságos.

Gólszerzők: Wágner, ill. Mulasics. Jók: senki, ill. Piecs. U19: Zalalövő–Kiskanizsa 3–1.

ZNET-Telekom Becsehely–Csács-NSE 2–2 (0–0)

Becsehely, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Becsehely: Szekeres – Pintér (Varga P.), Végh, Balázs, Török Mi., Mutter, Kovács D., Balassa (Török Má.), Soós, Navracsics, Molnár M. (Horváth F.). Edző: Mutter Attila.

Csács-NSE: Szente – Éder, Szabó P., Hadrik, Flórián, Luter, Vizsy (Egyed), Németh A., Karakai, Nikitscher, Domján. Edző: Csongár Péter.

Gyenge színvonalú mérkőzésen egyik csapat sem érdemelt győzelmet, a döntetlen igazságosnak mondható.

Gólszerzők: Soós, Mutter, ill. Nikitscher, Hadrik. Jók: Mutter, Soós, ill. Szente, Nikitscher, Hadrik. U19: Becsehely–Csács-NSE 10–1.

FC Keszthely Lazzarin Café–Lets Do It Technoroll Teskánd 0–6 (0–2)

Keszthely, 100 néző. Jv.: Major Zs.

FC Keszthely: Pusztai – Meszlényi, Keveházi, Komáromi (Páncsics), Tóth G. (Horváth G.), Marton (Pál), Kenesei, Németh A., Németh G., Balása (Hudop), Bogdán. Edző: Németh István.

Teskánd: Bucsics – Gulyás (Zsuppán), Czömpöl (Károly), Karvalics, Pergel B., Magyar, Somogyi, Major (Szekeres), Czigány (Kiss P.), Balogh A., Pergel D. Edző: Pergel Attila.

Jobban kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, a 7. percben már megszerezte a vezetést. A 20. perc táján a hazaiak rendezték soraikat és átvették a játék irányítását. Hiába játszott mezőnyfölényben a Keszthely, gólt nem tudott lőni, és a 43. percben növelte előnyét a Teskánd. A második félidőben a hazai csapat kapusát is kiállították, teljesen megérdemelt a Teskánd nagy arányú győzelme.

Gólszerzők: Pergel D. (2), Pergel B. (2), Karvalics, Meszlényi (öngól). Jók: Meszlényi, Németh A., Keveházi, ill. Magyar, Pergel B., Pergel D. Kiállítva: Pusztai (82., FC Keszthely).

Police-Ola–Szepetnek 0–2 (0–0)

Zalaegerszeg, néző. Jv.: Kocsondi J.

Police-Ola: Szilasi – Igazi, Lukács P., Kócza, Lukács B., Szekeres (Kovács B.), Bognár, Erdélyi, Balogh G. (Papp D.), Goldfinger, Varga Sz. Edző: Czigola Zsolt.

Szepetnek: Szőke – Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Kiss J., Szabó B. (Cs. Horváth), Nagy T. (Horváth M.), Kobra (Balassa), Kollár, Takács (Bilák), Kozári. Edző: Domján László.

Nagy a különbség a tabellán a két csapat között, de ez nem látszott a játékban. Az első félidőben bár többet birtokolta a vendégcsapat a labdát, a Police-Ola szervezetten védekezett, gyakorlatilag helyzet sem alakult ki a hazai kapu előtt. A második játékrészben ugyanaz történt, mint az eddigi mérkőzéseken, az ellenfél könyörtelenül kihasználta a hazaiak két megingását, ezzel be is gyűjtötte a három pontot.

Gólszerzők: Cs. Horváth, Horváth M. Jók: Varga Sz., Igazi, ill. Kiss J., Kotnyek. U19: Police-Ola–Szepetnek 0–0.

Flexibil-Top Zalakomár–Kinizsi SK Gyenesdiás 1–2 (1–1)

Zalakomár. Jv.: Iványi G.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Csizmadia (Tóth Gy.), Takács, Bagó Ba., Csalló, Fábián (Mészáros), Horváth J. (Tinó), Madarász, Horváth Zs., Bagó Bá., Losonczi. Edző: Kiss István.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Lázár, Tarnóczai, Hegyi, Szőcze, Sipőcz (Kiss B.), Czafit, Dufka, Acél, Kovács D., Balogh G. (Tóth R.). Edző: Kocsis Norbert.

Második félidei játéka alapján megérdemelten nyert a vendégcsapat.

Gólszerzők: Horváth J., ill. Dufka, Czafit. Jók: –, ill. Hegyi, Dufka, Szőcze, Lázár. U19: Zalakomár–Gyenesdiás 10–3.

Tudósítottak

Bartusch Géza (Gellénháza), Herczeg Imre (Zalalövő), Jánosa Tibor (Hévíz), Kosár Lajos (Lenti), Kovács József (Police-Ola), Mutter Attila (Becsehely), Németh István (Keszthely).

A II. osztály hét végi eredményei

ZALAEGERSZEG A hét végén a 7. fordulót rendezték a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2018/2019-es szezonjában.

Északi csoport

Cserszegtomaj–Türje 16–0 (7–0), Böde–Zalaszentiván 1–2 (0–1), Pölöske–Helsa Andráshida TE 1–5 (1–1), Páterdomb–Nagykapornak 4–4 (0–4).

Déli csoport

Ada Nova–Letenye 3–3 (1–2), Gelse Termál–Sportklub Gutorfölde 2–2 (1–1), Bak–Sava-Borsfa Borsfa 1–1 (0–0), Zalaszentmihály–Miklósfa 2–0 (0–0).