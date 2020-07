Sallói István: erősebb csapattal kezdhetik a bajnokságot, mint egy éve

Immár van vezetőedzője a ZTE FC élvonalbeli labdarúgó-együttesének, s noha Boér Gábor jövő hétfőn áll munkába, az élet közben zajlik. Sallói István, az egerszegiek sportigazgatója most már a várható igazolásaikról is nyilatkozott.

Boér Gábor vasárnapi kinevezése után – akivel egy plusz egyéves megállapodást kötött a ZTE FC – most már a keret közös alakítása is megkezdődhet. Bár ez ügyben folyamatosan zajlottak az egyeztetések, és ezt Sallói István is megerősítette, akit az ügyben kerestünk meg, hogy az átalakuló csapathoz kik érkezhetnek.

– Kezdem azzal, hogy Márton Gábor maradásában végig bíztunk, de miután véglegessé vált a távozása, tovább kellett lépnünk, és élesben tárgyalni a kiszemeltekkel – mondta Sallói István. – Meg kellett találni azt az edzőt, aki a klub terveihez és filozófiájához illik. A tervek nem változtak, a filozófiánk és játékkoncepciónk, amelyet meghatároztunk, továbbra is ugyanaz, és nem változott, az edző személyétől függetlenül. Azt szeretnénk, ha Boér Gábor továbbvinné azt a játékstílust, amely a ZTE-t jellemezte az elmúlt két évben.

Itt érződhet némi ellentmondás, hiszen nagy volt a fluktuáció a két év alatt, és most már biztos, hogy a ZTE FC kerete nagyrészt most is cserélődik, hiszen – ezt Sallói István is megerősítette – biztosan távozik Egerszegről Szemerédi Norbert, Bolla Bendegúz, Tamás Krisztián, Nikola Mitrovic, Radó András, Bobál Gergely, Eduvie Ikoba (Ikobát hétfőn a szlovák első ligás Trencin szerződtette), Eric McWoods (Máltán folytatja) és Fanos Katelaris. A névsoron végigfutva ez „alsó hangon” is öt korábbi kezdőjátékos, ráadásul a két leggólerősebb futballista (Radó, Bobál G.) is köztük van. Kis túlzással új csapatot kell építeni…

– Valójában most kezdünk építkezni, mert eddig inkább a jelen céljaihoz alkalmazkodva igazoltunk és haladtunk – válaszolta a felvetésre a sportigazgató. – Tavaly a feljutás volt az elsődleges, és nem az, hogy mi legyen majd három év múlva. Idén a bennmaradás kellett, hogy a célunk legyen. Emiatt volt annyi kölcsönjátékosunk vagy éppen egy évre szerződtetett labdarúgónk. Mi nem tudunk a ZTE-nél horrorfizetéseket kínálni, de akik ide jöttek, megmutathatták, hogy mire képesek, és a következő állomáshelyükön ez bőven kifizetődik nekik. Tudom, hogy a mi szempontunkból ez nem volt ideális, de meg kellett lépnünk. Most már próbálunk olyan fiatal játékosokat is megszerezni, akikkel hosszabb távon számolhatunk, de persze kiegészülve rutinos játékosokkal, hiszen csak fiatalokkal nem lehetnénk versenyképesek. Olyan utánpótlás-válogatottakra gondolok, akik itt teljesedhetnek majd ki, egy masszív csapattal a hátuk mögött. Ma írtunk alá Kun Bertalannal, s ugyanúgy Csonka András a Fradiból is jól illene ebbe a képbe, ahogy Szánthó Regő, akikről tárgyalunk a Ferencvárossal. És itt van az U21-es válogatott Demjén Patrik, és visszatér Gergényi Bence is, akikkel tavaly már hosszabb távú szerződést kötöttünk.

Kun Bertalannal két plusz egyéves szerződést kötött a ZTE FC. Az 1999-ben született szélső négy évet töltött el a holland PSV Eindhoven korosztályos csapatainál, tavaly októberben a Győri ETO FC-hez igazolt, az NB II.-ben nyolc alkalommal volt kezdő.

A szurkolókat, így a ZTE FC drukkereit most már leginkább az érdekli, hogy milyen csapatot láthatnak majd. A tavaszi nagy menetelés és látványos játék sokakat csalt vissza a lelátóra, s az lenne az ideális, ha ez folytatódna. Mármint hogy megint esemény legyen ZTE-meccsre menni. A sport­igazgatót arról is kérdeztük, hogy kik érkezhetnek, illetve kik azok, akiket meg tudnak tartani.

– Továbbra is tárgyalásban vagyunk Babatival, Barczival, Bőlével – sorolta Sallói István. – Akik elmentek, nagyjából kiszámítható volt, talán Mitrovic és Bobál Gergely az, akikről úgy gondoltuk, hogy a következő szezonban is biztosan a keret tagjai lesznek. Tárgyalunk a háttérben az erősítésekről, megvannak a konkrét kiszemeltek is, de nyilván csak akkor tudunk erről tájékoztatást adni, ha már lezárulnak az egyeztetések. Először is a magyar kiszemeltekkel szeretnénk megállapodni, de nagyon sok külföldi játékost is ajánlanak, és légiósokban is gondolkodunk. Nem titok, szeretnénk olyan játékosokat is idecsábítani, akik marketingszempontból is értékesek lehetnek számunkra. Tavaly nagy durranás volt Stieber Zoltán megszerzése, a klub és a csapat is nagyobb figyelmet kapott. Nem mellesleg egy ilyen kaliberű labdarúgó az öltözőbe és a csapatba is pezsgést hoz.

A sportigazgató kitért a szurkolókra is, akik most már tényleg a konkrétumokra kíváncsiak.

– Tudom, hogy türelmetlenek a csapat hívei, és megértjük ezt. A felkészülés jövő hétfőn kezdődik, a keret kialakítása folyamatos, de már most azt gondolom, hogy erősebb kezdőcsapattal állhatunk majd ki az első bajnokira, mint amilyennel tavaly újoncként az első mérkőzésünkön Mezőkövesden visszatértünk az élvonalba – jegyezte meg evvel kapcsolatban Sallói István.