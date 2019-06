Sallói István a ZTE FC várható változásairól

Az elmúlt héten szinte naponta jelentette be a ZTE FC, hogy kikkel állapodott meg a folytatásról. Azóta nem érkezett új információ, ami viszont korántsem jelenti azt, hogy ne dolgoznának gőzerővel a labdarúgó NB I-be jutott klubnál. Sallói István sportigazgató kedden Egerszegen egyeztetett, és a várható változásokról is beszélt, amikor megkerestük.

Babati Benjamin, Kocsis Gergő, Barczi Dávid, Bobál Gergely és Miroslav Grumic hoszszabbított. Mellettük érvényes szerződése van Bedi Bencének, Devecseri Szilárdnak, Zoran Lesjaknak, Szépe Jánosnak, Hudák Martinnak, Kiss Máténak, Gajdos Zsoltnak és a fiatal Szökrönyös Dánielnek. Elvileg ez a 13 játékos kerettagnak tekinthető a következő szezonra is. Amint Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója elmondta, az NB II-es bajnokcsapatban kölcsönben szerepelt Bolla Bendegúzt és Gergényi Bencét szeretnék megtartani, viszont erről a Vidi FC-vel, illetve a Bp. Honvéddal kell tárgyalniuk. Természetesen a többiek helyzetéről is kérdeztük a sportigazgatót.

– Farkas Balázsnak lejár a szerződése, neki nem adtunk ajánlatot, Aljosa Vojnovic-nak pedig szintén most nyárig szól a szerződése – válaszolta Sallói István.

– Vele annyiban más a helyzet, hogy egy hosszú sérülés után még nincs százszázalékos állapotban. Neki azt mondtuk, kezdje velünk a felkészülést és ha rendben lesz, akkor tárgyalunk a folytatásról, ám erre az ajánlatra még nem válaszolt. Zöldesi Illést visszarendelte a Kisvárda, hiszen ő is kölcsönjátékos volt, Novák Csanád pedig a Mezőkövesd labdarúgója. Szemerédi Norbert kapus szerződése lejár, de vele kapcsolatban még nincs végleges döntés, ahogy a kölcsönből visszatérő Balázs Zsolt és Kónya Kornél esetében sem. Horváth Krisztofert a télen a SPAL Ferrara vette kölcsön, az olaszoknak opciós joga van a megvételére. Vagyis a ZTE FC-nek jelen állás szerint kapust, kapusokat mindenképpen igazolnia kell, hiszen azt is megtudtuk, hogy a fiatal Macher Dávid távozása elé nem gördítene akadályt a klub. A ZTE FC magyar labdarúgókkal is kapcsolatban áll, de külföldiekkel is. Sallói István szerint azt szeretnék elérni, hogy a felkészülés kezdetére (június 24.) a keret kilencven százaléka már összeálljon.

Rákérdeztünk Böde Dánielre is, de a sportvezető úgy fogalmazott, hogy nem látja esélyét annak, hogy a támadó a játékosuk legyen.

– A magyar játékosok esetében még ki kell várni, hiszen más NB I-es csapatoknál is lesz mozgás, van, ahol új edző érkezik, szóval sok minden képlékeny – mondta a sportigazgató.

– Olyan játékosokat akarunk hozni, akik erősítést jelentenek majd, mert igazi versenyhelyzetet akarunk. Tavaly óta háromszáz játékost figyeltünk, ebből 8-10 olyan maradt fenn a rostán – hazaiak, illetve külföldiek –, akik közül szeretnénk kiválasztani az érkezőket. Öt-hat új játékossal számolunk. S ha már a sportigazgatót kérdeztük, arra is kíváncsiak voltunk, igazak-e azok az információk, hogy a ZTE FC a megyei bajnokságban is indítana egy csapatot, főleg fiatalokkal. Nos, Sallói István azt válaszolta, ebben a kérdésben még nincs végleges döntés.