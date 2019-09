Salla Trail: A terep- és akadályfutó verseny mellett lesz félmaraton is

Az idén már harmadik ízben szervezik meg az északnyugat-zalai kisvárosban a Salla Trail elnevezésű terep- és akadályfutó versenyt.

A program helyszíne ezúttal is a Borostyán-tó környéke, lebonyolítója pedig a Zala Kaland Egyesület lesz.

A szombaton délelőtt tíz órakor kezdődő rendezvényről Hegyi Alexandra, a program koordinátora beszélt lapunknak. Mint elmondta, ez évben akadály- és terepfutás vár a jelentkezőkre, akiknek száma az előzetes regisztrációk alapján meghaladja az előző két évit. A Salla Trail állandó versenyszáma, az akadályfutás az eddiginél hosszabb távon, s új elemek beiktatásával kerül megrendezésre. Emellett a tavalyi kerékpározás helyett ezúttal terepfutásra invitálják még a résztvevőket, akik két táv, félmaraton (azaz 21 kilométer), illetve tíz és fél kilométer közül választhatnak.

Hegyi Alexandra azt is hozzátette: a nap egyik kísérőprogramjaként a Zalaegerszegi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület tart bemutatót, továbbá a Borostyán-tavon arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az érdeklődők kipróbálják a kenu sportágat. Lesznek továbbá egészségügyi szűrővizsgálatok is, utóbbiak során a zalalövői mentőállomás dolgozói is közreműködnek. A Salla Trail egyik célja ugyanis a mentőállomás alapítványának támogatása, amelyre a helyszínen is lehetőséget biztosítanak a szervezők.