Röszler Dóra nyerte a fődíjat a Vám-Szakértő Kupán

Helyi szinten is zajlik a fedett pályás atlétikai szezon, amit úgy kell érteni: az egerszegi futófolyosón is tudnak téli versenyeket rendezni, s így volt ez ezúttal is. A rendező Zalaszám-ZAC örömére nem csak a régióból, de még Szolnokról és Albertirsáról is volt induló a Vám-Szakértő Kupán.

A zalai megyeszékhelyen az újonc és a serdülő versenyzők indították a szezont. Az egerszegi Városi Sportcentrumban található futófolyosóra az ország egész területéről érkeztek versenyzők. A sportcentrum kedvező adottságait kihasználva nem csak a sprint és az ugrószámokban rendeztek versenyeket, hiszen csak ki kell lépni a futófolyosóról, hogy a versenyzők a dobókörben találják magukat, így dobószámokat is rendeztek. Az egyesületi csapatversenyt a Zalaszám-ZAC csapata nyerte a Szombathely ESE csapata előtt. A Vám-Szakértő Kupát a verseny két fővédnöke és névadó támogatója, Mayer Miklós, valamint Gyarmati Tamás adta át Röszler Dórának, a Zalaszám-ZAC gátfutójának. A Zalaszám-ZAC érmesei. Újoncok. Súlylökés: 1. Kovács Lőrinc 7,56. Diszkoszvetés: 1. Kovács Lőrinc 23,71. 60 m gát: 1. Major Ágnes 11,6. Ötösugrás: 1. Hercsel Zsombor.

Serdülők. 60 m: 1. Trefák Péter 8,4. Távolugrás: 1. Trefák Péter 4,52. Diszkoszvetés: 1. Horváth Kevin 42,34, 3. Kozma Ádám 32,77. 60 m gát: 1. Röszler Dóra 8,8. Távolugrás: 2. Király Kira 4,54, 3. Sziva Teodóra 4,48. Diszkoszvetés: 1. Óházy Julianna 28,46. Súlylökés: 1. Óházy Julianna 8,35.KA